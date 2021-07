To będzie podróż, która zostanie w Waszej pamięci na bardzo długo. W sobotę 3 lipca z Rzeszowa do Trójmiasta wyruszy Przebojowy Pociąg RMF FM. Razem z nami podróżować będą największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Cleo, Bednarek, C-BooL, Gromee, Feel, Piersi i Antek Smykiewicz. Do pociągu wsiądzie także Krzysztof Golonka, czyli mistrz freestyle football.

