Jak informuje portal Nowosti Donbasa, separatyści kontrolujący Donieck zarządzili przygotowywanie się do możliwej aktywizacji działań zbrojnych. "Powiedzieli, by zwolnić 60 proc. łóżek i doprowadzić do porządku schrony do 21 kwietnia". Według doniesień zabezpieczane są też budynki administracji, a z urzędów wywozi się archiwa.

