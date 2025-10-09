​Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim debiucie na twardych kortach w Wuhan. Wiceliderka światowego rankingu po emocjonującym pojedynku wyeliminowała rozstawioną z numerem 13. Szwajcarkę Belindę Bencic 7:6 (7-2), 6:4 i zameldowała się w ćwierćfinale prestiżowego turnieju WTA 1000. Polka po raz kolejny potwierdziła, że w kluczowych momentach potrafi zachować zimną krew i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Iga Świątek / WU HAO / PAP/EPA

Iga Świątek w Wuhan gra po raz pierwszy. W 1. rundzie miała tzw. wolny los, a w drugiej pewnie pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą 6:1, 6:1. Belinda Bencic zmusiła ją jednak do znacznie większego wysiłku.

Spotkanie było wyrównane

Pierwszy set zaczął się od prowadzenia Polki 3:0, ale później mecz się wyrównał. Cztery lata starsza złota medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio szybko odrobiła stratę przełamania, a później wyszła nawet na prowadzenie 5:4 i serwowała na zwycięstwo w secie. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zdołała jednak wyrównać. O losach partii zdecydował tie-break, w którym polska tenisistka szybko przejęła inicjatywę - objęła w nim prowadzenie 3-0 i nie dała się już dogonić.

Drugiego seta lepiej zaczęła nieustępliwa rywalka. Tym razem to ona pierwsza cieszyła się z przełamania i prowadziła 2:0. Polka natychmiast jednak odpowiedziała tym samym, a opór Szwajcarki ostatecznie złamała w siódmym gemie. Wówczas ponownie ją przełamała i utrzymując do końca serwis, po dwóch godzinach i ośmiu minutach wywalczyła awans do ćwierćfinału.

To było ich szóste spotkanie i piąta wygrana Polki. Iga Świątek w turniejach rangi 1000, od których ważniejsze są tylko Wielkie Szlemy, nigdy nie przegrała meczu, jeśli wygrała pierwszego seta. W czwartek serię przedłużyła do 108.

Jasmine Paolini kolejną rywalką

W Wuhan kolejną rywalką Igi Świątek będzie Jasmine Paolini. Rozstawiona z numerem siódmym Włoszka awansowała po kreczu Dunki Clary Tauson w trzecim secie. Tenisistki grały ze sobą dotychczas sześć razy i wszystkie spotkania wygrała 24-letnia raszynianka.

Wcześniej w czwartek w 1/8 finału odpadła Magdalena Fręch, która przegrała z Niemką Laurą Siegemund 4:6, 6:7 (2-7). W poniedziałek w pierwszej rundzie odpadła Magda Linette, po porażce z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6.