Polska tenisistka nie zdołała przełamać złej passy i przegrała z Chorwatką Antonią Ruzic. To piąta z rzędu porażka Magdy Linette w cyklu WTA, która oznacza dla niej poważny spadek w światowym rankingu.

/ Shutterstock

Magda Linette odpadła z turnieju WTA 1000 w Wuhan już w pierwszej rundzie, przegrywając z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6. Spotkanie trwało godzinę i 31 minut. Dla Polki była to piąta z rzędu porażka w tym cyklu, co znacząco wpłynie na jej pozycję w światowym rankingu.

Mecz pod dyktando Ruzic

Mecz rozpoczął się obiecująco dla Linette, która już w pierwszym gemie miała szansę na przełamanie rywalki. Niestety, nie udało się jej wykorzystać tej okazji. Problemy pojawiły się w czwartym gemie, kiedy Polka musiała bronić aż czterech break pointów. Choć doprowadziła do wyrównania 2:2, od tego momentu przegrała siedem gemów z rzędu.

W drugiej partii Linette przegrywała już 0:3, ale zdołała odrobić straty i wyrównać. Niestety, ponowny przestój pozwolił Chorwatce na przełamanie i pewne zwycięstwo w secie 6:3. Antonia Ruzic, która do turnieju głównego dostała się z kwalifikacji, odniosła największy sukces w swojej karierze.

Porażka w Wuhan oznacza dla Linette utratę aż 205 punktów rankingowych, ponieważ w ubiegłym roku dotarła tam do ćwierćfinału. Oznacza to, że Polka spadnie na koniec piątej dziesiątki światowego rankingu. Ostatnie zwycięstwo w cyklu WTA Linette odniosła 13 sierpnia.

Kolejne szanse dla Polek

We wtorek swoje pierwsze mecze w turnieju rozegrają dwie pozostałe Polki. Magdalena Fręch zmierzy się z Rosjanką Weroniką Kudermietową, natomiast rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, gdzie jej przeciwniczką będzie Czeszka Marie Bouzkova.