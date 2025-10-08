​Hiszpańskie media informują, że Rafa Mir, napastnik Elche wypożyczony z Sevilli, stanie przed sądem w sprawie o napaść seksualną. Piłkarz jest oskarżony o gwałt, do którego miało dojść 1 września 2024 roku, gdy był jeszcze zawodnikiem Valencii.

Rafa Mir w barwach Sevilli (zdjęcie z 2022 r.) / ANDER GILLENEA/AFP / East News

Rafa Mir - jak informują hiszpańskie media - stanie przed sądem w sprawie o napaść seksualną. Piłkarz Elche jest oskarżony o gwałt, którego miał się dopuścić 1 września 2024 roku.

Choć napastnik jest wypożyczony do Elche z Sevilli, to w czasie, gdy miał dopuścić się przestępstwa, był zawodnikiem Valencii. Piłkarz zaprosił do domu kobietę, którą poznał w klubie nocnym. Prowadzący śledztwo sędzia twierdzi, że w tej sprawie pojawiły się "dowody, a nie tylko podejrzenia".

O napaść seksualną oskarżony jest też chilijski bramkarz Pablo Jara, który jest przyjacielem Rafy Mira. We wrześniu 2024 roku obaj zostali aresztowani przez policję po zgłoszeniu przez dwie kobiety, ale zwolniono ich warunkowo ze względu na brak dowodów.

Piłkarz Elche nie przyznaje się do winy. Klub wspiera zawodnika, gdyż "broni zasady domniemania niewinności".

Kim jest Rafa Mir?

Rafa Mir to hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika. Urodził się 18 czerwca 1997 roku w Kartagenie. Swoją karierę rozpoczynał w młodzieżowych drużynach FC Barcelony oraz Realu Murcia, a następnie trafił do Valencii, gdzie w sezonie 2015/2016 zadebiutował w pierwszym zespole.

W 2018 roku przeniósł się do angielskiego Wolverhampton Wanderers, jednak nie zdołał przebić się do podstawowego składu i był wypożyczany do różnych klubów, m.in. UD Las Palmas oraz Hueski. W barwach tej drugiej drużyny wyróżniał się skutecznością, co zaowocowało transferem do Sevilli w 2021 roku. W Sevilli grał zarówno w La Liga, jak i europejskich pucharach.

W sezonie 2024/2025 Rafa Mir został wypożyczony do Elche - w trwającym sezonie wystąpił w ośmiu meczach La Liga i strzelił trzy gole. Jego drużyna zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli. W reprezentacji Hiszpanii występował w drużynach młodzieżowych, a w 2021 roku zdobył srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio.