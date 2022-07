Katarzyna Kawa i Alicja Rosolska przegrały w finale debla turnieju WTA na kortach ziemnych w Warszawie z tenisistką z Kazachstanu Anną Daniliną oraz Niemką Anną-Leną Friedsam 4:6, 7:5, 5-10.

Niemka Anna-Lena Friedsam i Anna Danilina z Kazachstanu / Leszek Szymański / PAP

Rosolska wystąpiła w finale imprezy WTA po raz 24. Ma w dorobku dziewięć triumfów, każdy z inną partnerką. Ostatnie zwycięstwo odniosła w 2019 roku w Charleston. 15-krotnie decydujący mecz 36-letnia warszawianka przegrała, w tym wcześniej dwukrotnie w bieżącym sezonie - w lutym w Sankt Petersburgu i w czerwcu w niemieckim Bad Homburg, w obu przypadkach w parze z Nowozelandką Erin Routliffe.



Najlepszym osiągnięciem 29-letniej Kawy w tej specjalności był triumf w ubiegłym roku w challangerze WTA w chorwackim Bol w parze z Hiszpanką Alioną Bolsovą.



Polki znakomicie otworzyły spotkanie, szybko dwukrotnie przełamały rywalki, pewnie utrzymały swoje podanie i prowadziły 3:0. Później jednak całkowicie się zacięły, a Danilina oraz Friedsam przejęły inicjatywę. Najpierw doprowadziły do wyrównania, a w końcówce dodatkowo jeszcze dwukrotnie przełamały polskie tenisistki i wygrały 6:4.



Drugi set miał podobny początek - Kawa i Rosolska rozpoczęły od przełamania i prowadzenia 2:0. Później między duetami wywiązała się zacięta walka gem za gem. Kazaszka oraz Niemka w końcówce zdołały doprowadzić do wyrównania 5:5, jednak nie były w stanie odwrócić losów tej partii - Polki ponownie przełamały przeciwniczki i wygrały 7:5.



W super tie-break lepiej weszły Danilina oraz Friedsam, które szybko zbudowały przewagę 8-0. Kawa oraz Rosolska rzuciły się do odrabiania strat, ale nie udało się doprowadzić do wyrównania. Przegrały 5-10.



Wynik finału debla:



Anna Danilina, Niemka Anna-Lena Friedsam (Kazachstan, Niemcy, 4) - Katarzyna Kawa, Alicja Rosolska (Polska, 2) 6:4, 5:7, 10-5.