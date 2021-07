Łukasz Kubot i Marcelo Melo na otwarcie pokonali Amerykanów Nathaniela Lammonsa i Jacksona Withrowa 6:4, 5:7, 6:4, a następnie Holendrów Sandera Arendsa i Matwe Middelkoopa 6:2, 6:4.

Łukasz Kubot (L) i Marcelo Melo (P) / John Walton / PAP/EPA

Ze względu na opóźnienia spowodowane deszczem w pierwszych dwóch dniach tegorocznej edycji organizatorzy postanowili, że w tym roku mecze pierwszej i drugiej rundy męskiego debla będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Tradycyjnie w londyńskiej imprezie tenisiści w grze podwójnej rywalizują - jak w singlu - do trzech wygranych partii. Powrót do tych zasad nastąpił teraz od 1/8 finału.

O awans do "czwórki" polsko-brazylijski duet powalczy z najwyżej rozstawionymi Chorwatami Mate Pavicem i Nikolą Mekticem lub Serbem Nikolą Cacicem i Tomislavem Brkicem z Bośni i Hercegowiny.



Kubot i Melo w 2017 roku triumfowali w Wimbledonie. Po poprzednim sezonie doświadczeni gracze zakończyli po czterech latach stałą współpracę, ale w tym roku wystąpili już razem w wielkoszlemowym French Open. W Paryżu odpadli w pierwszej rundzie.



Do debla w tegorocznej edycji zgłosiły się również wspólnie Magda Linette i Alicja Rosolska, które w piątek odpadły w pierwszej rundzie.



Wynik 1/8 finału debla:



Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 8) - Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara (W.Brytania, Finlandia) walkower.