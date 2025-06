W pierwszym meczu półfinałowym French Open Iga Świątek mierzyła się z liderką rankingu tenisistek Aryną Sabalenką. Polka walczyła w Paryżu o piątą wygraną w tym turnieju, a czwartą z rzędu. Niestety, nie uda jej się zdobyć tytułu. O wyniku meczu rozstrzygnął trzeci set. Polka przegrała go do zera. To pierwsza porażka Polki na kortach im. Rolanda Garrosa od 9 czerwca 2021 roku.

French Open 2025. Iga Świątek na korcie / CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/SIPA/East News / East News

To był zacięty bój Igi Świątek o półfinał French Open

Iga Świątek odesłała słynną rywalkę do domu Początek meczu półfinałowego wyznaczono na godz. 15. Po godz. 14 nad Paryżem zaczął padać deszcz, wiał też silny wiatr. Organizatorzy podjęli decyzję o zamknięciu dachu nad kortem - to była niestety zła informacja dla kibiców Świątek. Brak wiatru i stałe warunki gry są idealne dla tzw. "bighiterek", zawodniczek grających siłowo. A taką jest Sabalenka. Zawodniczki rozpoczęły spotkanie o godz. 15:10. Świątek - Sabalenka. I set Niestety, Polka została przełamana już w pierwszym gemie I seta. Popełniła podwójny błąd serwisowy. W kolejnym gemie Sabalenka serwowała bardzo pewnie (był jeden as) i wyszła na prowadzenie 2:0 w I secie. Trzeci gem był bardziej zacięty, ale Świątek znowu została przełamana. Sabalenka błyskawicznie wyszła na prowadzenie 3:0. Świątek pokazała w czwartym gemie, że łatwo skóry nie sprzeda. Nie wykorzystała dwóch pierwszych break-pointów, ale trzeci już tak i odrobiła jedno przełamanie. Zrobiło 3:1 dla Białorusinki. Niestety, Białorusinka łatwo przełamała tenisistkę z Raszyna w kolejnym gemie (4:1). I set miał nietypowy przebieg - tenisistki miały problem z wygrywaniem przy własnym podaniu. Świątek w szóstym gemie po raz drugi przełamała Sabalenkę, zmniejszając jej prowadzenie do 4:2. W siódmym gemie, nie bez kłopotów, Świątek po raz pierwszy w tym meczu wygrała przy własnym podaniu. W kolejnym po raz trzeci przełamała liderkę rankingu, doprowadzając do remisu 4:4. Sabalenka poczuła się wyraźnie zirytowana, zaczęła pokrzykiwać do swojego sztabu na trybunach. W kolejnym gemie po zaciętej walce raszynianka po raz pierwszy wyszła na prowadzenie 5:4. Białorusinka wygrała jednak kolejną partię do zera. Znowu był remis: 5:5. W decydującą fazę I seta lepiej weszła Sabalenka. Wykorzystała pierwszy z trzech break-pointów i objęła prowadzenie 6:5. Polka jednak nie odpuściła - wygrała przy podaniu Sabalenki. Zrobiło się 6:6. O zwycięstwie w I secie decydował tie-break. W nim lepsza była Sabalenka, zwyciężając 7:1. Pierwszy set trwał 75 minut. Świątek - Sabalenka. II set Fantastycznie dla Polski rozpoczął się II set. Przełamała Sabalenkę. Ta jednak zaraz, przy podaniu Świątek, odrobiła stratę. Było 1:1 w II secie. Zgodnie z szalonym regułami tego meczu, Świątek po raz kolejny przełamała Sabalenkę, wychodząc na prowadzenie 2:1. A chwilę później, przy własnym serwisie, podwyższyła na 3:1. Kolejne gemy tenisistki wygrywały przy własnym podaniu. Przy prowadzeniu 5:4 Świątek serwowała. Był bezbłędna i wykorzystała już pierwszą piłkę meczową. Wygrała II set 6:4, doprowadzając do remisu w całym meczu 1:1. Świątek - Sabalenka. III set Trzeci set rozpoczął się źle dla Polki. Sabalenka przełamała Świątek, wygrała dwa gemy przy własnym podaniu i wyszła na prowadzenie 3:0. Potem dołożyła kolejne przełamanie i zrobiło się 4:0. Białorusinka rozpędzała się, a Polska stawała coraz bardziej bezradna. Przy własnym serwisie Sabalenka podwyższyła na 5:0. W szóstym gemie miała dwie piłki meczowe. Wykorzystała pierwszą, zwyciężając w całym secie 6:0. Aryna Sabalenka wygrała z Igą Świątek 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 i to ona zagra w sobotę w finale French Open. To będzie jej pierwszy finał w Paryżu. Świątek i Sabalenka - najlepsze tenisistki ostatnich lat Iga Świątek grała z Aryną Sabalenką do tej pory 12 razy, 8 meczów wygrała, 4 przegrała. Na kortach ziemnych, czyli takich jak w Paryżu, miała 5 wygranych i jedną porażkę. Świątek i Sabalenka to bez wątpienia najlepsze tenisistki ostatnich lat. Od początku 2022 r., kiedy to karierę niespodziewanie zakończyła Australijka Ashleigh Barty, z 12 rozegranych od turniejów wielkoszlemowych Polka wygrała cztery, a Białorusinka - trzy. W tym czasie tylko one dwie liderowały w światowym rankingu WTA: Świątek przez 125 tygodni, a Sabalenka w poniedziałek rozpoczęła 41. tydzień panowania. Świątek obecnie na liście WTA jest piąta. Świątek i Sabalenka - droga do półfinału French Open W tym roku Świątek na kortach Rolanda Garrosa pokonała kolejno Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 6:3, 6:3, Brytyjkę Emmę Raducanu 6:1, 6:2, Rumunkę Jaqueline Cristian 6:2, 7:5. W IV rundzie stoczyła najbardziej zacięty i dramatyczny mecz z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Świątek triumfowała 1:6, 6:3, 7:5. Spotkanie to trwało dwie i pół godziny. W półfinale Polka pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę 6:1, 7:5. Był to jej 26. z rzędu wygrany mecz w tym turnieju. Jest niepokonana w Paryżu od 9 czerwca 2021, kiedy w ćwierćfinale uległa Greczynce Marii Sakkari. Z kolei Aryna Sabalenka wygrała z Rosjanką Kamillą Rachimową 6:1, 6:0, Szwajcarką Jil Teichmann 6:3, 6:1, z Serbką Olgą Danilovic 6:2, 6:3, z Amerykanką Amandą Anisimovą 7:5, 6:3. W walce o półfinał wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng (nr 8) 7:6 (7-3), 6:3. W drugim półfinale wystąpią Amerykanka Coco Gauff (nr 2) i niespodziewanie dopiero 361. w światowym rankingu Francuzka Lois Boisson, która do turnieju głównego przystąpiła dzięki "dzikiej karcie" od organizatorów.