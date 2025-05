Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na tegorocznym French Open. Polka ograła Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 6:3, 6:3.

Iga Świątek w trakcie meczu z Rebeccą Sramkovą / DIMITAR DILKOFF/AFP / East News

Poniedziałkowy mecz panie rozegrały na korcie centralnym.

Świątek grała wcześniej ze Słowaczką raz i pokonała ją w drugiej rundzie tegorocznego Australian Open.

Kolejną rywalką naszej rodaczki będzie Brytyjka Emma Raducanu, która w poniedziałek pokonała Chinkę Wang Xinyu. To będzie ich piąta konfrontacja. Wszystkie dotychczasowe wygrała Polka.

Paryż czterokrotnie należał do Igi

Do tegorocznego French Open Iga przystąpiła jako piąta zawodniczka światowego rankingu WTA, co nie odebrało jej jednak miana jednej z głównych kandydatek do tytułu. Raszynianka ma w dorobku aż cztery triumfy w Paryżu.

Iga ma już taką renomę, że nawet jeśli za dziesięć lat zgłosi się do turnieju, dostanie "dziką kartę", a i tak będzie się o niej mówić jako o zawodniczce mogącej sporo namieszać w drabince. Ona naprawdę potrafi grać, lubi te korty i czuje się tu dobrze - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24 Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenis Club".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trudna drabinka i duża presja. Iga Świątek gra o wszystko

Tegoroczne losowanie w Paryżu nie było szczęśliwe dla żadnego z reprezentantów Polski - przyznał ekspert, mówiąc też co nieco o współpracy Świątek z belgijskim trenerem Wimem Fissettem.