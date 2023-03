Magdalena Fręch przegrała z rozstawioną z "czwórką" tunezyjską tenisistką Ons Jabeur 6:4, 4:6, 1:6 i odpadła w drugiej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 na twardych kortach w kalifornijskim Indian Wells.

Magdalena Fręch / Marcin Cholewiński / PAP

Zajmująca 106. lokatę w światowym rankingu 25-letnia łodzianka wcześniej odpadła w decydującej rundzie eliminacji. Dostała się jednak do głównej drabinki jako tzw. szczęśliwa przegrana, zajmując jedno z miejsc zwolnionych przez tenisistki, które wycofały się w ostatniej chwili.