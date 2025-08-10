Rozstawiona z numerem 31. Magda Linette wygrała ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą 7:6 (7-4), 6:0 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Następną rywalką Polki będzie rozstawiona z numerem czwartym Amerykanka Jessica Pegula albo Australijka Kimberly Birrell.

Magda Linette (zdjęcie archiwalne) / Piotr Polak / PAP

Polka, która w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los, słabo rozpoczęła mecz - została przełamana już w drugim gemie, ale odrobiła tę stratę w kolejnym. Od tego momentu do końca pierwszego seta obie tenisistki w miarę pewnie wygrywały przy własnym podaniu. W tej części gry Linette musiała bronić się przed przełamaniem jeszcze tylko raz, a jej rywalka już wcale. 33-letnia poznanianka uzyskała potem przewagę w tie-breaku i po 57 minutach rozstrzygnęła tę partię na swoją korzyść.

Druga odsłona przebiegała już całkowicie pod dyktando Polki, która nie pozwoliła Sramkovej ugrać choćby jednego gema, choć w ostatnim przegrywała 0-40. Wykorzystała pierwszą piłkę meczową, kończąc pojedynek po niewiele ponad półtorej godziny gry.

Drugie w tym roku spotkanie Linette i Sramkovej

Obie tenisistki spotkały się w tym roku po raz drugi. W 1/8 finału w Strasburgu również lepsza była Linette. Ich jedyny wcześniejszy pojedynek - w ubiegłym roku w Hua Hin w Tajlandii - wygrała Słowaczka.

Linette pozostaje w grze także w deblu, w którym występuje w parze z Clarą Tauson. W sobotę polsko-duński duet pokonał Słowaczkę Terezę Mihalikovą i Brytyjkę Olivię Nicholls 4:6, 6:2, 10-7 i awansował do 1/8 finału.

Iga Świątek w Cincinnati

Z Polek w Cincinnati rywalizuje jeszcze rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek. Była liderka światowego rankingu w pierwszej rundzie miała "wolny los", a w drugiej pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6:1, 6:4. Jej rywalką w 1/16 finału będzie w poniedziałek Ukrainka Marta Kostiuk (nr 25.).

Magdalena Fręch (nr 22.) odpadła w drugiej rundzie, a Katarzyna Kawa - w kwalifikacjach.