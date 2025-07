Ten rezultat to bez wątpienia jedna z największych niespodzianek pierwszych dni turnieju w Montrealu. Julia Putincewa, uznawana za zdecydowaną faworytkę, nie była w stanie sprostać rewelacyjnie dysponowanej Chince, która na co dzień plasuje się dopiero na 259. miejscu w światowym rankingu. Tym samym to właśnie Hanyu Guo stanie na drodze Igi Świątek w drugiej rundzie prestiżowego turnieju.

Dla polskiej tenisistki będzie to pierwsze w karierze starcie z tą zawodniczką. Mecz odbędzie się jutro, jednak jego dokładna godzina nie jest jeszcze znana.