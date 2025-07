Magda Linette żegna się z turniejem WTA 1000 na twardych kortach w Montrealu. Rozstawiona z numerem 25. Polka przegrała z łotewską tenisistką Anastasiją Sevastovą 3:6, 6:4, 4:6 i odpadła w drugiej rundzie rywalizacji.

Magda Linette / Rex Features / East News

Był to czwarty występ 33-letniej poznanianki w Montrealu, gdzie w głównej drabince nie wygrała jeszcze meczu. W latach 2016, 2021 i 2023 odpadła w 1. rundzie.

Środowy pojedynek nie układał się po myśli Polki. Szybko zrobiło się 1:4, a trzecie przełamanie na korzyść zawodniczki z Lipawy zakończyło partię po 41 minutach. 6:3 dla Sevastovej.

W drugiej to Linette miała inicjatywę, grała bardziej precyzyjnie i wygrała 6:4. W decydującej odsłonie to 10. gema trwała walka "gem za gem", a serwujące w miarę pewnie rozstrzygały je na swoją korzyść. O końcowym wyniku zdecydowało jedyne przełamanie na korzyść Sevastovej, która zwyciężyła 6:4. Awansowała do następnej rundy po dwóch godzinach i 20 minutach rywalizacji.

Łotyszka zajmuje 386. miejsce w światowym rankingu, ale w 2018 roku była w nim 11. Triumfatorka czterech turniejów WTA karierę zawiesiła w 2022 po Australian Open, z którego wyeliminowała ją w 1. rundzie... Linette. W grudniu tamtego roku urodziła córkę. Po rocznej przerwie wróciła do gry w mniejszych turniejach, w poprzednim sezonie wystąpiła w dwóch imprezach, ale teraz - od maja i zawodów w Madrycie - na dobre próbuje sił w cyklu WTA; m.in. była w ćwierćfinale w Rabacie i odpadła w 1. rundzie Wimbledonu.

Był to trzeci pojedynek Linette z Sevastovą i drugie zwycięstwo Łotyszki, która była lepsza również w 2016 roku w amerykańskim New Haven.