Wakacje na półmetku, a w szkołach, które ucierpiały podczas zeszłorocznej powodzi, trwa wyścig z czasem. Placówki chcą zdążyć z remontami przed pierwszym dzwonkiem. Prace odbywają się w ponad 150 szkołach i przedszkolach.

Zalane przedszkole w Stroniu Śląskim na zdjęciu archiwalnym z września 2024 roku / Mateusz Chłystun / Archiwum RMF FM

Bardo - urokliwa, niewielka miejscowość koło Kłodzka na Dolnym Śląsku. Podczas ubiegłorocznej powodzi woda zniszczyła nie tylko domy i ulice, ale także Szkołę Podstawową przy ulicy Polnej. Fala wdarła się do kotłowni i na parter budynku - zniszczyła wszystko, co spotkała na swojej drodze. Placówka ucierpiała do tego stopnia, że nie mogły się w niej odbywać lekcje. Uczniowie dojeżdżali do oddalonego o 4 km Przyłęku.

To nie było łatwe, bo w budynku, w którym normalnie uczyło się 100 dzieci, trzeba było pomieścić 300. Zajęcia odbywały się w pokoju nauczycielskim, w bibliotece. Dzieciom było ciasno, ale uznaliśmy, że przemęczymy się, aby zrobić w zniszczonej szkole kapitalny remont - mówi RMF FM Marta Ptasińska, burmistrz Barda.

Prace odbywają się na pełnych obrotach. Remontowany jest nie tylko parter, ale wszystkie piętra i klasy.

Kiedy weszłam tu z panią dyrektor po powodzi i płakałyśmy, widząc skalę zniszczeń, pomyślałyśmy, że z tej powodzi musi wyniknąć coś dobrego, że dzieci, które przeżyły traumę - bo wiele z nich straciło także domy - zasługują na szkołę z prawdziwego zdarzenia. Nowoczesną, kolorową. Będą tu strefy relaksu z sofami, wykładziny z grą w klasy, będzie pięknie - dodaje burmistrz.

Jak ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, prac jest tak dużo, że nie uda się ich skończyć do 1 września. To właśnie tam zostanie zorganizowane oficjalne, dolnośląskie rozpoczęcie roku szkolnego, ale dzieci rozpoczną naukę w wyremontowanych salach dopiero 1 października. Prace pochłoną ponad 11 mln złotych.

Skala zniszczeń w szkołach jest ogromna

We wrześniowej powodzi ucierpiało łącznie 165 obiektów - szkół i przedszkoli. Do tej pory zakończono remonty w 7 z nich. Przykładem może być Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,4 miliona złotych, oraz Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego - również w Nysie - gdzie pomoc finansowa wyniosła 1,7 miliona złotych.

W ubiegłym roku MEN przekazał blisko 165 mln zł w ramach swojej rezerwy. Najwięcej środków trafiło do samorządów z województwa dolnośląskiego - 100 milionów złotych oraz województwa opolskiego 59 mln zł. Ponadto w tym roku MEN uruchomił dodatkowe środki w kwocie 39 mln zł dla samorządów, które nie zdążyły złożyć wniosków w ubiegłym roku, bądź tych, które mają dodatkowe koszty, nieprzewidziane we wcześniejszym kosztorysie. Nabór tych wniosków zakończył się w połowie lipca, trwa teraz weryfikacja dokumentów.

Większość samorządów powinna zdążyć z pracami w zakresie umożliwiającym dzieciom bezpieczny powrót do szkół 1 września. Może się jednak zdarzyć, że wskutek dodatkowych prac, nieprzewidzianych okoliczności, nie wszyscy samorządowcy zdążą na czas z odbudową np. hal sportowych - przyznaje RMF FM Tomasz Kułakowski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.