Alicja Rosolska i Nowozelandka Erin Routliffe oraz Łukasz Kubot i Francuz Edouard Roger-Vasselin awansowali do drugiej rundy gry podwójnej w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Rolanda Garrosa w Paryżu. Odpadły natomiast Katarzyna Piter i Hiszpanka Nuria Parrizas-Diaz.

Alicja Rosolska / Jacek Bednarczyk / PAP

Rosolska i Routliffe wygrały z rozstawionymi z numerem 16 Amerykanką Nicole Melichar-Martinez i Australijką Ellen Perez 6:2, 7:5. Ich kolejnymi rywalkami będą albo Rosjanka Warwara Graczewa i Gruzinka Oksana Kałasznikowa, albo Amerykanka Kaitlyn Christian i Białorusinka Lidia Morozowa.

Polka nigdy w stolicy Francji nie przebrnęła trzeciej rundy.

Kubot i Roger-Vasselin pokonali Amerykanina Denisa Kudlę i Fina Emila Ruusuvuoriego 6:4, 6:2. W drugiej rundzie zmierzą się z Brazylijczykiem Rafaelem Matosem i Hiszpanem Davidem Vegą Hernandezem.

Kubot w grze podwójnej na kortach imienia Rolanda Garrosa najlepszy wynik zanotował w 2016 roku, kiedy dotarł do półfinału.

Piter i Parrizas-Diaz przegrały natomiast z rozstawionymi z numerem piątym Amerykanką Desirae Krawczyk i Holenderką Demi Schuurs 0:6, 3:6.

W Paryżu do debla zgłosiło się aż siedmioro Polaków, wszyscy z zagranicznymi partnerami. We wtorek do drugiej rundy awansowali Jan Zieliński i Hugo Nys z Monako.

W środę zaprezentują sią jeszcze Katarzyna Kawa i Słowaczka Tereza Mihalikova oraz Kamil Majchrzak i Amerykanin Nathaniel Lammons, a prawdopodobnie w czwartek ubiegłoroczne półfinalistki, rozstawione z numerem 15 Magda Linette i Amerykanka Bernarda Pera.

Wyniki meczów 1. rundy debla:

Alicja Rosolska, Erin Routliffe (Polska, Nowa Zelandia) - Nicole Melichar-Martinez, Ellen Perez (USA, Australia, 15) 6:2, 7:5

Desirae Krawczyk, Demi Schuurs (USA, Holandia, 5) - Katarzyna Piter, Nuria Parrizas-Diaz (Polska, Hiszpania) 6:0, 6:3

Łukasz Kubot, Edouard Roger-Vasselin (Polska, Francja) - Denis Kudla, Emil Ruusuvuori (USA, Finlandia) 6:4, 6:2