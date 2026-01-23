Aryna Sabalenka z problemami awansowała do 1/8 finału Australian Open. Liderka światowego rankingu pokonała reprezentującą Austrię Anastasię Potapovą 7:6 (7-4), 7:6 (9-7). Mecz trwał ponad dwie godziny.

Aryna Sabalenka / LUKAS COCH / PAP/EPA

Mecz trwał ponad dwie godziny, a Sabalenka miała wyraźne przestoje i popełniła 44 niewymuszone błędy.

Z kim Sabalenka zmierzy się w 1/8 finału?

Aryna Sabalenka miała wyraźne przestoje w grze. Kilkukrotnie budowała przewagę, tylko aby ją roztrwonić. W drugiej partii prowadziła już 4:0, ale dała się dogonić i w tie-breaku musiała bronić czterech piłek setowych. 55. na liście WTA Anastasia Potapova ostatecznie nie dała rady sprawić niespodzianki.

Są takie dni, w których po prostu musisz walczyć i to była prawdziwa walka. Grała świetnie, często spychała mnie do defensywy - przyznała Białorusinka, która popełniła aż 44 niewymuszone błędy.

Sabalenka w Melbourne była najlepsza w 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji przegrała w finale z Amerykanką Madison Keys.

W 1/8 finału Białorusinka zagra w niedzielę z rozstawioną z numerem 17. Victorią Mboko.

19-letnia Kanadyjka pokonała Dunkę Clarę Tauson (nr 14.) 7:6 (7-5), 5:7, 6:4 i pierwszy raz w karierze dotarła do tego etapu w Wielkim Szlemie.