Magda Linette przegrała z duńską tenisistką Clarą Tauson 4:6, 6:4, 1:6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. 33-letnia poznanianka trzeci rok z rzędu odpadła z prestiżowego turnieju już w pierwszej rundzie.

Magda Linette (zdj. archiwalne) / Piotr Polak / PAP

To była pierwsza konfrontacja Magdy Linette, 32. w światowym rankingu, z notowaną o dziesięć pozycji wyżej Clarą Tauson.



Najlepszy wynik w Paryżu Linette osiągnęła w 2017 i 2021 roku, gdy dotarła do trzeciej rundy.



W turnieju singlistek w Paryżu z Polek wciąż w rywalizacji pozostaje Iga Świątek. Rozstawiona z numerem piątym raszynianka awansowała już do drugiej rundy, pokonując w poniedziałek Słowaczkę Rebbecę Sramkovą 6:3, 6:3.



We wtorek mecz pierwszej rundy rozegra Magdalena Fręch (nr 25.), która zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur.



Wynik meczu 1. rundy singla:



Clara Tauson (Dania, 22) - Magda Linette (Polska) 6:4, 4:6, 6:1.