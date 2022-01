Po emocjonującym spotkaniu Iga Świątek, po raz pierwszy w karierze, awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Polka pokonała 5:7, 6:3, 6:3 Rumunkę Soranę Cirsteę. Mecz trwał dwie i pół godziny.

Iga Świątek w akcji w pojedynku z Soraną Cirsteą / DEAN LEWINS / PAP/EPA

Rozstawiona z siódemką Świątek już w pierwszym gemie została przełamana przez Cirsteę. Polka musiała gonić wynik i dopiero w ósmym gemie udało się jej wywalczyć przełamanie powrotne.

Po chwili Świątek objęła prowadzenie 5:4, a w dziesiątym gemie miała piłkę setową, lecz Rumunka się obroniła, a za moment przełamała naszą tenisistkę i wyszła na prowadzenie 6:5. Serwując po wygraną w secie Cirstea nie zmarnowała okazji, wygrywając pierwszą partię 7:5.

Świątek - Cirstea. Wielkie emocje na korcie

Drugiego seta Świątek rozpoczęła znacznie lepiej. Wygrała swój serwis, a w drugim gemie przełamała rywalkę. Cirstea szybko jednak wzięła się do roboty i w trzecim gemie to ona przełamała naszą zawodniczkę. Niezwykle ważny dla przebiegu seta i całego meczu był długi szósty gem. Rumunka obroniła dwa break pointy, w końcu jednak Świątek przełamała rywalkę na 4:2. Rozpędzona Polka poszła za ciosem i wygrała drugiego seta 6:3.

Fascynujący i bardzo ważny był gem czwarty trzeciego seta. Cirstea prowadziła 2:1 i była o włos od przełamania Świątek. Polka obroniła cztery break pointy, a cały gem liczył aż 17 punktów.

Co nie udało się Rumunce, chwilę później udało się Świątek. Polska tenisistka przełamała rywalkę na 3:2 i znalazła się na dobrej drodze do zwycięstwa w całym meczu. Ale to nie był koniec emocji. Zwrot akcji nastąpił błyskawicznie, gdy Cirstea wygrała gema na 3:3 przy podaniu Polki.



Festiwal przełamań trwał w najlepsze. Świątek znów zyskała przewagę, wygrywając gema na 4:3, a za moment wygrała swoje podanie i już tylko jeden gem dzielił ją od ćwierćfinału Australian Open. Polka nie zmarnowała okazji i raz jeszcze przełamała rywalkę, wygrywając seta 6:3 i cały mecz. Zaraz potem rozpłakała się ze szczęścia.



Wcześniej Świątek nie straciła seta

W następnej rundzie Polka zagra ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Białorusinką Aryną Sabalenką a Estonką Kaią Kanepi.

W poprzednich rundach Australian Open Świątek odprawiła z kwitkiem kwalifikantkę Harriet Dart, a następnie Rebeccę Peterson i Darię Kasatkinę. Polka bez straty seta zameldowała się w 1/8 finału.