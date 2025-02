Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Będzie nią utytułowana Białorusinka Wiktoria Azarenka.

Iga Świątek / ADRIAN DENNIS / AFP/EAST NEWS

Wiktoria Azarenka w pierwszej rundzie wyeliminowała Ukrainkę Anhelinę Kalininę 2:6, 7:6 (7-4), 6:4.

W połowie drugiego seta to Ukrainka była bliżej awansu do drugiej rundy, bowiem prowadziła już 5:3 i serwowała na zwycięstwo. Azarenka doprowadziła jednak do wyrównania, po czym okazała się lepsza w tie-breaku, co ostatecznie odmieniło losy pojedynku. Trzecią partię ponownie lepiej otworzyła Kalinina, która zbudowała przewagę 3:0, ale nie zdołała jej utrzymać do końca meczu. Białorusinka wygrała cztery ostatnie gemy, awansując do kolejnej rundy.

W pierwszej rundzie Świątek, jako rozstawiona z numerem drugim, miała "wolny los".

Z byłą liderką światowego rankingu Azarenką, notowaną obecnie na 34. miejscu na liście WTA, 23-letnia Świątek grała do tej pory czterokrotnie. Wygrała ich trzy ostatnie spotkania, przegrała tylko raz w 2020 roku w US Open.

Wiceliderka światowego rankingu jeszcze ani razu nie triumfowała w Dubaju. W zeszłym roku odpadła w półfinale, natomiast w 2023 roku przegrała w finale z Czeszką Barborą Krejcikovą 4:6, 2:6.

Z turniejem pożegnały się już pozostałe Polki, które zostały wyeliminowane w pierwszej rundzie. Magda Linette w niedzielę poniosła porażkę z Ukrainką Dajaną Jastremską 3:6, 5:7, a w poniedziałek Magdalena Fręch uległa Rosjance Dianie Sznajder 2:6, 2:6.

Wynik meczu 1. rundy:

Wiktoria Azarenka (Białoruś) - Anhelina Kalinina (Ukraina) 2:6, 7:6 (7-4), 6:4.