Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS), epicentrum trzęsienia było na lądzie, na głębokości 10 kilometrów.

Do jednego z najpotężniejszych trzęsień ziemi w ostatnich dziesięcioleciach doszło w Lizbonie w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy wstrząsy miały magnitudę 5,4.

Przywołały wspomnienia gigantycznego trzęsienia, które w 1755 roku zmiotło Lizbonę z powierzchni Ziemi. Jest ono uważane za jedno z największych na świecie. Wstrząsy miały wtedy magnitudę od 8,5 do 9. Wywołały falę tsunami. Spowodowały też ogromny pożar, który trwał sześć dni. Zginęło wtedy do 20 tys. do nawet 100 tys. osób.