Mecz Iga Świątek - Cori Gauff w ćwierćfinale Rolanda Garrosa - już w środę polska liderka światowego rankingu zagra o półfinał turnieju w Paryżu. Organizatorzy przygotowali już plan środowych gier.

Iga Świątek

Broniąca tytułu Iga Świątek zagra w ćwierćfinale z Amerykanką Cori Gauff, którą pokonała w finale zeszłorocznej imprezy.

Mecz Iga Świątek - Cori Gauff w środę

Polka i Amerykanka wyjdą na kort prawdopodobnie ok. godz 13, a na pewno nie przed 12.30. Ich mecz zaplanowano jako drugi na korcie centralnym.

O 11.00 Tunezyjka Ons Jabeur (nr 7.) zagra z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (nr 14.). Następnie zmierzą się Świątek i Gauff.

Świątek zawsze wygrywała z Gauff

Świątek grała z Gauff wcześniej sześć razy i odniosła sześć zwycięstw, m.in. w finale ubiegłorocznego Rolanda Garrosa. W żadnym spotkaniu Polka nie straciła seta.

Jak będę przygotowywała się do meczu z Coco, to muszę być gotowa, że taktycznie może nastąpić u niej jakaś zmiana, bo rozegrałyśmy już wiele meczów przeciwko sobie. Postaram się po prostu wyjść na kort z dużą pewnością siebie, gotowa jak na każdy inny mecz, bez względu na to, co wydarzyło się wcześniej - powiedziała Świątek.

W drodze do ćwierćfinału tegorocznej imprezy Amerykanka kolejno wygrała z: Hiszpanką Rebeką Masarovą 3:6, 6:1, 6:2, Austriaczką Julią Grabher 6:2, 6:3, Rosjanką Mirrą Andriejewą 6:7 (5-7), 6:1, 6:1 i Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą 7:5, 6:2.



Świątek na otwarcie tegorocznej edycji wygrała z Hiszpanką Cristiną Bucsą 6:4, 6:0, a w 2. rundzie w takim samym stosunku pokonała Amerykankę Claire Liu. W 3. natomiast nie dała szans Chince Xinyu Wang, wygrywając 6:0, 6:0. Mecz 1/8 finału trwał tylko 31 minut z powodu kreczu Ukrainki Łesi Curenki przy stanie 5:1 dla Polki w pierwszym secie.

Wyniki meczów 1/4 finału:

wtorek

Aryna Sabalenka (Białoruś, 2) - Jelina Switolina (Ukraina) 6:4, 6:4

Karolina Muchova (Czechy) - Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja) 7:5, 6:2

środa

Iga Świątek (Polska, 1) - Cori Gauff (USA, 6)

Ons Jabeur (Tunezja, 7) - Beatriz Haddad Maia (Brazylia, 14)

Pary półfinałowe - czwartek:

Sabalenka - Muchova

Świątek/Gauff - Jabeur/Haddad Maia