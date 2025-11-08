​Jelena Rybakina pokonała liderkę rankingu tenisistek Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (7-0) w finale turnieju WTA Finals w Rijadzie. To było ich 14. spotkanie i szóste zwycięstwo Rybakiny, która odniosła największy sukces od 2022 roku, kiedy wygrała wielkoszlemowy Wimbledon.

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka przed finałem w Rijadzie. / FAYEZ NURELDINE/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Rozstawiona z numerem szóstym Jelena Rybakina z Kazachstanu pokonała liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (7-0) w finale turnieju WTA Finals w Rijadzie. Z Arabii Saudyjskiej wyjedzie bogatsza o 5,235 mln dolarów.

Rybakina pokonała Igę Świątek

Sabalenka była pierwszą tenisistką, która wywalczyła sobie prawo startu w WTA Finals, a Rybakina dołączyła jako ostatnia. Urodzona w Moskwie 26-latka przez większość sezonu spisywała się bardzo przeciętnie. W żadnej z imprez Wielkiego Szlema nie dotarła nawet do ćwierćfinału.

Do Arabii Saudyjskiej przyjechała za to rozpędzona, m.in. po zwycięstwie w turnieju rangi WTA 500 w chińskim Ningbo. W fazie grupowej pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą (4.) 6:3, 6:1, Igę Świątek (2.) 3:6, 6:1, 6:0 i Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową (10.) 6:4, 6:4. W półfinale wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą (5.) 4:6, 6:4, 6:3.

W finale zagrała po prostu rewelacyjnie. Świetnie funkcjonował jej serwis. Posłała 13 asów i nawet raz nie dała się przełamać. Białorusinkę podanie zawiodło w szóstym gemie i tyle wystarczyło, aby przegrała pierwszego seta.

W drugim obie wygrywały gemy serwisowe i obie też miały okazje na przełamanie. Ostatecznie potrzebny był tie-break, który okazał się zaskakująco jednostronny. Białorusinka nie wygrała w nim ani jednej piłki.

Wynik końcowy nie oddaje przewagi na korcie, jaką momentami miała Rybakina. Ze wszystkich 146 rozegranych piłek lepsza była w 82. Zanotowała 36 zagrań wygrywających, przy 22 niewymuszonych błędach. Sabalenka miała 12 "winnerów" i 26 niewymuszonych błędów.

Zwycięstwa Radwańskiej i Świątek

Turniej WTA Finals, znany wcześniej pod nazwą WTA Championships, rozgrywany jest od 1972 roku. Występuje w nim osiem najlepszych zawodniczek sezonu. Ostatnią, która obroniła tytuł, była Amerykanka Serena Williams; najlepsza w latach 2012-2014. Najwięcej razy - osiem - w imprezie zwyciężyła reprezentująca USA Martina Navratilova.

To jedenasta z rzędu edycja wygrana przez jedenastą inną zawodniczkę. W 2015 roku triumfowała Agnieszka Radwańska, natomiast w 2023 - Iga Świątek, która tym razem odpadła w fazie grupowej.

Już wcześniej było jasne, że rok 2025 na pierwszym miejscu rankingu zakończy Sabalenka, a druga będzie Świątek. Rybakinie zwycięstwo w finale pozwoliło awansować na piątą pozycję.

Wynik finału WTA Finals:

Jelena Rybakina (Kazachstan, 6) - Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) 6:3, 7:6 (7-0).