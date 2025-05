Drugiego zaczął od prowadzenia 1:0, ale padający coraz mocniej deszcz sprawił, że przy równowadze w drugim gemie sędzia przerwał zawody. Do rywalizacji wrócono po niespełna 15-minutowej przerwie. Przy stanie 3:3 doszło do pierwszego przełamania, dokonał tego Mensik. To był przełomowy moment seta, utalentowany Czech ostatecznie zwyciężył 6:4.

Trzecia partia przebiegała bez przełamań. Przy stanie 3:2 dla Hurkacza, gdy trwał szósty gem (Czech prowadzi w nim 40-15), ponownie zaczął padać deszcz i znów zawodnicy musieli przerwać rywalizację. Tym razem rozbrat z grą trwał ponad dwie godziny. Po jej wznowieniu dalej zawodnicy byli pewni własnego "atomowego" podania. Seria asów Mensika doprowadziła do drugiego w spotkaniu tie-breaka.

W nim Czech rozpoczął od prowadzenia 3-0. Polak wyrównał straty i objął prowadzenie 5-4. Rywal popełnił podwójny błąd serwisowy, co wykorzystał wrocławianin, przechodząc do ćwierćfinału. Tym samym wyrównał swoje osiągnięcie sprzed roku w Rzymie.

Jego następnym rywalem będzie zwycięzca z pary Amerykanin Tommy Paul (nr 11.) - Australijczyk Alex De Minaur (7.).