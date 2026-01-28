Novak Djoković awansował do półfinału Australian Open. Serb przeszedł dalej po kreczu Lorenzo Musettiego. Włoch wygrał dwa sety 6:4, 6:3, ale w trzecim miał problemy zdrowotne i poddał mecz przy stanie 1:3.

Novak Djoković po awansie do półfinału Australian Open / JAMES ROSS / PAP/EPA

Novak Djoković awansował do półfinału Australian Open po kreczu Lorenzo Musettiego.

Włoch wygrał dwa pierwsze sety 6:4, 6:3, ale poddał mecz przy stanie 1:3 w trzecim secie z powodu kontuzji uda.

Djoković przyznał, że Musetti grał lepiej i był bliski zwycięstwa.

Rozstawiony z numerem czwartym Novak Djoković nie potrafił znaleźć sposobu na 15 lat młodszego rywala. Wydawało się, że grający z "piątką" Musetti pewnie zmierza do pierwszego w karierze półfinału w Melbourne.

Po jednej z wymian na początku trzeciego seta Włoch przystanął i pokazał palcem na prawe udo. Przy stanie 1:2 poprosił o przerwę medyczną, ale zabiegi fizjoterapeuty nie przyniosły skutku. Rozegrał jeszcze jednego gema i poddał mecz.

Jest mi naprawdę przykro z jego powodu. Grał dziś znacznie lepiej ode mnie i byłem już w drodze do domu - przyznał Djoković.

Serb do ćwierćfinału awansował bez wychodzenia na kort, bo z powodu kontuzji do meczu nie przystąpił Czech Jakub Mensik.

Jego półfinałowego rywala wyłoni spotkanie broniącego tytułu Włocha Jannika Sinnera (nr 2.) z Amerykaninem Benem Sheltonem (nr 8.).

38-letni Djoković, najbardziej utytułowany tenisista w historii, walczy o 25. tytuł Wielkiego Szlema.

Pochodzący z Belgradu zawodnik triumfował w Australian Open 10-krotnie w edycjach 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 i 2023. W poprzednich dwóch sezonach w Melbourne dotarł do półfinału.