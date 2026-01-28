Dramatyczna sytuacja w Niscemi na Sycylii, gdzie całe wzgórze po niedawnym cyklonie osuwa się na równinę. Ewakuowano ponad 1500 osób. Domy na krawędzi osuwiska w każdej chwili mogą runąć.
- W Niscemi na Sycylii trwa dramatyczna walka z osuwiskiem, które po cyklonie zagraża całemu wzgórzu i równinie miasta Gela.
- Ewakuowano już ponad 1500 osób z domów znajdujących się nad przepaścią, liczba ta może wzrosnąć.
- Wprowadzono stan wyjątkowy i wyznaczono czerwoną strefę zakazu pobytu na 150 metrów od skraju osuwiska. Szczegóły w naszym artykule.
Osuwisko o długości 4 kilometrów nie zatrzymuje się, a domy znajdujące się w odległości 50-70 metrów od jego krawędzi mogą runąć - ostrzegły miejscowe władze, według których liczba ewakuowanych może wzrosnąć.
Sytuacja jest dramatyczna, dotknęła nas tragedia, która nas naznaczyła i naznaczy na najbliższe miesiące i lata - oświadczył burmistrz Niscemi Massimiliano Conti. Wyjaśnił, że czerwona strefa zakazu pobytu została wyznaczona na odcinku 150 metrów od skraju osuwiska. W mieście obowiązuje stan wyjątkowy. Zniszczenia są duże, nawierzchnie dróg popękane.