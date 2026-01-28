Szef włoskiej Obrony Cywilnej Fabio Ciciliano powiedział: Całe wzgórze osuwa się na równinę miasta Gela. Podkreślił, że niezbędne jest definitywne przeniesienie mieszkańców wielu domów. Lokalne media na Sycylii zaznaczają, że na razie nie jest możliwe oszacowanie strat.

Władze miejscowości, zamieszkanej przez ponad 25 tysięcy osób, przekazały jednocześnie, że gdy sytuacja na to pozwoli, konieczne będzie sprawdzenie ewentualnych przypadków samowoli budowlanej na terenie, na którym doszło do osuwiska.

Ale wiele domów zostało wzniesionych tam przed 1977 rokiem, kiedy nie było wymogu uzyskania zgody na budowę, a więc nie było to naruszenie przepisów - oświadczył wiceburmistrz Niscemi, Pietro Stimolo.

Już w 1997 roku ówczesne kierownictwo Obrony Cywilnej alarmowało, że nie ma właściwej kontroli w dzielnicach znajdujących się na obszarze, na którym istnieje zagrożenie geologiczne. W 2000 roku wyburzono tam 48 domów, a także, wśród protestów niektórych mieszkańców, XVIII- wieczny kościół - odnotowały włoskie media.