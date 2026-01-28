Rok 2025 przyniósł kolejną falę zwolnień w PKP Cargo – spółka poinformowała, że pożegnała się z 450 pracownikami. To efekt trwających restrukturyzacji oraz zawirowań na rynku kolejowym.

PKP Cargo w 2025 roku zwolniło 450 pracowników – restrukturyzacja trwa / Michał Zieliński / PAP

Zwolnienia w PKP Cargo - skala i przyczyny

Komunikat giełdowy PKP Cargo nie pozostawia złudzeń: rok 2025 to kontynuacja trudnych decyzji kadrowych. W wyniku zwolnień grupowych spółka rozstała się z 450 osobami. To jednak tylko fragment szerszego procesu - już w 2024 roku wręczono aż 2 515 wypowiedzeń w ramach zwolnień grupowych, a kolejne 1 150 osób odeszło z innych powodów, takich jak przejście na emeryturę czy wygaśnięcie umowy o pracę.

Na koniec grudnia 2025 roku w PKP Cargo pracowało 8 415 osób, podczas gdy jeszcze rok wcześniej załoga liczyła 13 376 pracowników. To oznacza ponad 5 tysięcy osób mniej w zaledwie rok. Te liczby jasno pokazują, jak głęboka restrukturyzacja przetacza się przez szeregi przewoźnika.

Restrukturyzacja PKP Cargo i jej skutki

Fala zwolnień to pokłosie trudnej sytuacji finansowej i konieczności dostosowania się do nowych realiów rynku. Przypomnijmy, że już w lipcu 2024 roku sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne wobec PKP Cargo. W tym samym miesiącu zarząd firmy podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, które objęły zarówno zakłady, jak i centralę spółki.

Zmiany te miały na celu przede wszystkim poprawę rentowności oraz dostosowanie wielkości zatrudnienia do aktualnego zapotrzebowania na rynku przewozów towarowych. Sytuacja ta była szeroko komentowana przez analityków i ekspertów branżowych, którzy podkreślali, że decyzje te mogą wpłynąć na przyszłość całego sektora kolejowego w Polsce.

Wyniki finansowe i inwestycje PKP Cargo

Mimo trudności, PKP Cargo wciąż generuje zysk. W trzecim kwartale 2025 roku spółka wypracowała 7,5 mln zł zysku netto oraz 36,1 mln zł zysku operacyjnego. Jednak nie da się nie zauważyć, że spółka znacząco ograniczyła inwestycje - w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku przeznaczono na ten cel 304,2 mln zł, czyli aż o 42,9 procent mniej niż rok wcześniej.

Inwestycje dotyczyły głównie nabycia rzeczowych aktywów trwałych, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego, obejmującego naprawy i przeglądy taboru. Cięcia w tym obszarze są odczuwalne i mogą wpłynąć na potencjał rozwojowy firmy w najbliższych latach.