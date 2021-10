Niestety aż co trzeci uczeń w Polsce rezygnuje ze starań, gdy uznaje, że nie jest wystarczająco dobry w danej dziedzinie. Ponad połowa uczniów uważa, że poniesione porażki to rezultat bycia "za mało uzdolnionym lub uzdolnioną" - takie dane płyną z raportu opublikowanego w 2020 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Wykreśl zwątpienie, uruchom marzenia - takim hasłem Akademia Przyszłości zachęca do fundowania Indeksów Sukcesu dzieciom, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji programu. Każdy indeks to szansa na zmianę w życiu jednego z 1800 dzieci.

​Wykreśl zwątpienie, uruchom marzenia. Ruszyła kolejna edycja Akademii Przyszłości / Materiały prasowe

"Tak" lub "nie" - to najczęstsze odpowiedzi małomównego Kuby. Szkoła go nudzi. Nie ma w niej quizów, gier, rywalizacji, które tak lubi. Koledzy są jedyną motywacją by pojawiać się w klasie, to za mało by zrealizować swoje najnowsze marzenie - w przyszłości chce zlikwidować koronawirusa. Kuba chce być lekarzem, ale uważa, że nie umie się skupić.

Akademia Przyszłości, siostrzany program Szlachetnej Paczki, wspiera dzieci, które w siebie nie wierzą. Dzięki rocznemu udziałowi w programie każdy mały student odkrywa swoje mocne strony i buduje poczucie własnej wartości.

Podaruj wybranemu dziecku Indeks Sukcesów a z nim roczny udział w Akademii Przyszłości. Wybierz dziecko na www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

Wykreśl dziecięce zwątpienie

Gdy dziecko nie wierzy w siebie, większości jego działań i marzeń towarzyszy zwątpienie. "Jak ktoś taki jak ja ma zdobyć przyjaciół?". "Czy jestem wystarczająco dobra?". "Jak mam zostać odkrywcą, skoro boję się nowych rzeczy?". Te zwątpienia potęgują strach i niepewność, blokują marzenia. Gdy dzieci odważą się, by wypowiedzieć je na głos, to jeszcze na tym samym wydechu mówią, dlaczego w ich przypadku są one niemożliwe do zrealizowania.

Te zwątpienia stają się przeszkodą. Pojawiają się w postaci "ale" przedzielającego zdanie na pół: "... ale nie w moim przypadku", "... ale kto chciałby mnie słuchać", "... ale co ja mogę o tym wiedzieć."

Gdy dziecko trafia do Akademii Przyszłości, może sobie z tym "ale" poradzić. Dostaje Indeks Sukcesów i ten Indeks Sukcesów kupuje Darczyńca. Pojawia się w życiu dziecka ktoś, komu zależy właśnie na nim, kto wybrał właśnie jego i właśnie jemu chce ten Indeks Sukcesów ufundować - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA organizującego Akademię Przyszłości i Szlachetną Paczkę.

Akademia pomaga dzieciom, które w siebie nie wierzą

W Akademii Przyszłości biorą udział dzieci z różnymi potrzebami i trudnościami. Niektórym ciężko przychodzi nauka, inne doświadczają trudności w rozwoju emocjonalnym czy społecznym. Każdy mały student Akademii Przyszłości uczy się dostrzegać szanse i możliwości. Akademia rozbudza w nim wiarę we własną sprawczość - "ale nie ja" zamienia w "właśnie, że ja".

Każdemu dziecku potrzeba wsparcia, ale w sposób szczególny to wsparcie potrzebne jest dzieciom, które mają niską samoocenę. Dzięki wsparciu dziecko może dostrzec swoje zalety, mocne strony, rozwinąć swój potencjał a dzięki temu uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Wsparcie potrzebne jest także, aby nie poddawać się, gdy napotykamy trudności, a one są naturalną częścią życia. Bez wsparcia trudno poradzić sobie z wyzwaniami, z zadaniami, które często zdają się nas przerastać. Wsparcie wzmacnia w dzieciach przekonanie, że poradzą sobie z trudnościami, bo nie są z nimi same. Wsparcie daje dzieciom korzenie i skrzydła, jest źródłem pomocy, oparcia, siły, ale także pomaga wzbudzić i podtrzymywać motywację, wyznaczać cele i dążyć do ich realizacji - mówi dr Karolina Appelt, redaktorka merytoryczna czasopisma "Małe Charaktery".

Wspieranie dziecka jest bardzo ważne, bo przez to dziecko zaczyna na nowo w siebie wierzyć. Zaczyna marzyć i wie, że jest kimś ważnym, kto może osiągnąć w życiu bardzo dużo - przyznaje Gabrysia, tutorka Akademii Przyszłości.

Darczyńca fundujący Indeks to osoba, która wspiera wybrane przez siebie dziecko, angażuje się w jego historię, wykreśla z jego życia zwątpienie, obserwuje jak się ono zmienia. Przez swój gest wsparcia robi coś niezwykle ważnego - zmienia dziecięce życie. Wspiera wybrane dziecko w budowaniu jego wewnętrznej, niezachwianej siły. Darczyńca fundując Indeks Sukcesów, daje dowód, że realnie kibicuje dziecku.

Wolontariusz-tutor przez cały rok jest w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, wspiera go w odkrywaniu potencjału, pokazuje, jak radzić sobie z niepowodzeniami. To przyjacielskie dodanie otuchy, okazanie serdecznego wsparcia. Wolontariusz dostarcza dziecku drobnych impulsów do zmiany i towarzyszy mu w procesie nabierania pewności siebie.

Dzięki udziałowi w Akademii Przyszłości dziecko zaczyna wierzyć w siebie, spogląda pewniej na otaczającą je rzeczywistość. Nie załamuje się porażkami, traktuje je raczej jak doświadczenia. Zbiera te doświadczenia. Nie boi się próbować, zaczyna marzyć i myśleć o tym, że może więcej. Zaczyna być odważniejsze, jest śmielsze, radzi sobie lepiej w kontaktach z ludźmi. Po prostu wierzy w siebie, podnosi głowę do góry - dodaje Joanna Sadzik.

Jak udział w Akademii wpływa na dzieci?

80 % dzieci z Akademii Przyszłości wierzy w swoje możliwości.

79 % adeptów Akademii Przyszłości ma ochotę na podejmowanie nowych wyzwań.

70 % podopiecznych Akademii Przyszłości jest pewniejsza siebie.

71 % dzieci Akademii Przyszłości potrafi nazwać swoje małe sukcesy.

Oto co mówią o czasie spędzonym w Akademii jej uczestnicy:

- Ten niecały rok był super ekstra. Dowiedziałam się dużo rzeczy np.: jak opanować emocje, jak nie poddawać się tylko iść dalej.

- Dowiedziałem się, że umiem wiele rzeczy... (Jakich?) jestem mądry, umiem w-f. Lubię Akademię bardzo.

- Poznałem pożyteczne i mądre sposoby na spędzanie wolnego czasu. Wiem, że jak czegoś nie spróbuje to nie przekonam się, że coś potrafię.

Jak wesprzeć dziecko i zostać darczyńcą?

Na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl znajdują się opisy dzieci, które czekają na wsparcie. Poznaj je i zdecyduj, którą historię pomożesz zmienić. Miej wpływ na życie konkretnego dziecka. Towarzysz mu w budowaniu wiary w marzenia, docenianiu własnego potencjału i wyprawie po lepszą przyszłość.

