Ruszyła rekrutacja wolontariuszy do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości - jednych z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. By najbardziej potrzebujące rodziny i osoby samotne oraz dzieci, które potrzebują wsparcia w budowie poczucia własnej wartości mogły otrzymać pomoc, potrzeba łącznie ponad 12 tys. wolontariuszy - Liderów i SuperW. Wejdź na www.superw.pl, wyślij zgłoszenie i zostań jednym z nich!

​Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości poszukiwani. Potrzeba ponad 12 tys. osób / Materiały prasowe

Babcia, zobacz, dziesięć kilo cukru! - krzyczał Damian przy wolontariuszach Szlachetnej Paczki. Nie wiem, nawet, co powiedzieć. To jest niemożliwe. Kto chciał to wszystko podarować takiej staruszce - odpowiadała pani Maria. Matko, ja chyba całą noc spać nie będę. Bardzo ślicznie dziękujemy - dodaje.

Wolontariat dla tych, którzy nie potrafią być obojętni

Bez Wolontariuszy Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości nie mogłyby się odbyć. SuperW Szlachetnej Paczki zbierają historie potrzebujących rodzin, diagnozują ich potrzeby, budują relacje. To dzięki nim darczyńcy mogą przygotować konkretną i dedykowaną pomoc, a rodziny - odzyskać nadzieję na zmianę. SuperW utrzymują z nimi kontakt również po przekazaniu pomocy w trakcie Weekendu Cudów, wspierając w drodze do wyjścia z trudnej sytuacji. Nad wszystkim czuwają Liderzy Paczki, czyli wolontariusze, którzy koordynują pracę z rodzinami w poszczególnych rejonach programu.

/ Materiały prasowe

Nieszczęśliwy wypadek, problemy ze zdrowiem, śmierć bliskiej osoby - bieda często wkrada się w życie tych osób z dnia na dzień. Dotyka tych, którzy nie zasłużyli na taki los. Dzięki Tobie potrzebujący mogą uwierzyć jednak, że zasługują na czyjąś uwagę, zrozumienie i pomoc.

To niepowtarzalne przeżycie i realny wpływ na pomoc ludziom naprawdę potrzebującym - wspomina wolontariusz Piotr. Działając w Paczce, robi się dużo dobrego dla innych i to jest piękne, kiedy można dostrzegać uśmiech u osób, którym się pomogło.

"Dzięki Tobie uwierzyłem w siebie!"

SuperW Akademii Przyszłości stają się dla swoich małych studentów towarzyszami w drodze do budowania poczucia własnej wartości. Dzięki cotygodniowym spotkaniom dzieci zaczynają dostrzegać swoje mocne strony, odkrywać talenty i pokonywać kolejne bariery. Aż 82% dzieci po udziale w Akademii zaczyna wierzyć w siebie, a 74% poprawia swoje wyniki w nauce. Wolontariusz staje się dla nich często jedną z najważniejszych osób w życiu.

/ Materiały prasowe

Tomek stresował się mówić przed całą klasą, więc nie zgłaszał się do odpowiedzi. Przez cały rok pracował z wolontariuszem Kubą nad swoją pewnością siebie. Niedawno odważył się i nagrał filmik instruktażowy do tematu zajęć online. - Wysłałem go do całej klasy - mówi z dumą. Takich historii może być więcej - dzięki Tobie.

Podobnie jak Szlachetnej Paczce koordynacją działań SuperW Akademii zajmują się Liderzy - wolontariusze wspierający program społeczny w poszczególnych szkołach rozsianych po całej Polsce. Jeżeli masz zdolności przywódcze i chcesz doskonalić umiejętność planowania, zarządzania projektami i ludźmi, zgłoś się do roli Lidera Akademii lub Paczki na www.superw.pl.

Czas, który zmienia historię - Twoją i innych

Wolontariat w Paczce czy Akademii to coś więcej niż pomaganie innym - twierdzą zgodnie ci, którzy już wiedzą, jak ogromne poczucie wpływu daje uczestnictwo w jednym z tych dwóch programów społecznych. Wielu z nich zostaje w wolontariacie na dłużej, kontynuując zmianę - również tę, która dokonuje się w ich życiu.

Bycie wolontariuszem Akademii bardzo mnie otworzyło, zdobyłam też kompetencje, które teraz wykorzystuję i które mogę wpisać w CV - mówi Patrycja, wolontariuszka.

/ Materiały prasowe

Tak naprawdę uczysz się rzeczy, o których w życiu byś nie pomyślał, że wolontariat tyle może w ogóle dać. Możemy się sprawdzić w promocji, logistyce, wdrożeniach, szkoleniach - przyznaje Karolina, SuperW Paczki.

Pomagając innym w ramach Paczki czy Akademii, można pomóc także sobie, zdobywając kompetencje cenione przez pracodawców. Wolontariusze uczą się w praktyce planować, zarządzać czasem, projektami i ludźmi oraz kształtować umiejętności komunikacyjne. Wielu SuperW oraz Liderów ceni także możliwość nawiązania ciekawych znajomości - zarówno osobistych, jak i biznesowych.

Dzięki Szlachetnej Paczce poznaje się wielu wspaniałych ludzi. To dzięki nim ten projekt jest tak magiczny i niesamowity - mówi SuperW Sebastian.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś

By dołączyć do wolontariatu i zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości, wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl, spotkaj się z lokalnym koordynatorem projektu i odbądź szkolenie wdrożeniowe online. Rekrutacja potrwa do września, jeżeli jednak chcesz wybrać rejon Paczki lub szkołę Akademii, które są najbliżej Ciebie, nie czekaj, zgłoś się już teraz i w lokalnej społeczności współtwórz historie takie, jak ta:

Głód? Piję dużo herbaty, jem jabłuszka z sadu, jakoś nadrabiam - te słowa pani Jadzi zapadły w pamięć Krzyśka, wolontariusza Paczki na długi czas. W Weekend Cudów wręczył samotnej seniorce niewielką kartkę. Wytłumaczył, że od teraz dzięki tej karteczce ktoś będzie przywoził jej ciepły obiad. Codziennie. Przez okrągły rok. Nastała cisza, którą dopiero po chwili przerwał cichutki szloch.

To teraz codziennie ktoś tu będzie zaglądał? Do mnie? To nie może być! Dzięki Wam odzyskałam wiarę w ludzi. Dziękuję - mówiła.

Dzięki właśnie Tobie takich historii może być więcej! Wejdź na www.superw.pl i zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości.

***

W tym roku Akademia Przyszłości odbędzie się po raz osiemnasty, a Szlachetna Paczka już po raz dwudziesty. Każda edycja programów społecznych przyciąga tysiące wolontariuszy, którzy chcą mieć wpływ na zmianę życia konkretnych rodzin czy dzieci w swojej okolicy.

Tylko w zeszłym roku dzięki pracy wolontariuszy wsparcie otrzymało ponad 14,5 tysiąca rodzin z całego kraju, a łączna wartość przekazanych paczek sięgnęła niemal 46 mln zł. Rodziny potrzebujące mogły przekonać się, że są dla kogoś ważne, że zasługują na zmianę życia na lepsze. Z kolei w roku szkolnym 2019/20 Akademię Przyszłości ukończyło ponad 2 tys. dzieci. Każdy mały student spotykał się indywidualnie z wolontariuszem, by odkrywać swoje mocne strony, pokonywać trudności w nauce i przede wszystkim - budować wiarę w siebie i własne możliwości.