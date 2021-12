Rozpoczyna się Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Przez miesiące wolontariusze docierali do tysięcy osób i rodzin z całej Polski: do opuszczonych, samotnych, dotkniętych nagłą tragedią. W ostatnich tygodniach dla nich wszystkich udało się znaleźć darczyńców. Ważną pomoc otrzyma ponad 17 tys. rodzin.

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Wielka akcja pomocy tysiącom rodzin / Darek Delmanowicz / PAP

Przez ostatnie miesiące wolontariusze Szlachetnej Paczki pracowali w pocie czoła, by dotrzeć do najbardziej potrzebujących. A tych jest bardzo wiele, zwłaszcza w tym roku. Obawa o to, czy wystarczy pieniędzy na jedzenie to codzienna zmora 2 mln Polaków. Aż tylu z nas żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, czyli w warunkach stałego zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Za mniej niż dwadzieścia złotych dziennie.

Pani Alina jest odcięta od świata. Po tym, jak potrąciło ją auto, gdy jechała rowerem, przestała jeździć. "Tyle co czasem wokół domu pochodzę, czasem ręczniki wywieszę na poręczy schodów, ale nie w deszcz, bo jedyne buty przemakają". Lista potrzeb? Łopata do śniegu i ciepła kurtka, bo swojej praktycznie nie zdejmuje nawet w domu. Największe marzenie? "Gdyby tak można było jeszcze prosić o radyjko - z psem można pogadać, ale tak dobrze posłuchać człowieka".

Dla niektórych życie to przytłaczająca dosadność. Kiedy - mimo zimy - mówią "Nie mam się w co ubrać", opisują prawdę. Codzienność bez rzeczy i możliwości, które dla nas są czymś podstawowym (jak pełna lodówka i ciepło w domu), to dla nich nieosiągalne marzenie.

Do takich osób dociera Szlachetna Paczka. W tym roku udało się zebrać ponad 17 tysięcy rodzin w potrzebie. I w ostatnich dniach dla wszystkich udało się znaleźć darczyńców!

W trakcie Weekendu Cudów prezenty dla rodzin zostaną zwiezione do magazynów Szlachetnej Paczki w całym kraju, a następnie rozwiezione do potrzebujących.

W RMF FM i na RMF24.pl będziemy dla Was relacjonowali postępy tej szlachetnej akcji. Nasi dziennikarze w magazynach Paczki w kilku miastach będą rozmawiali z wolontariuszami oraz darczyńcami.

Szlachetna Paczka potrzebuje Was

Szlachetną Paczkę można wspierać cały rok, wpłacając na program. Dalsze działanie Szlachetnej Paczki - to, do ilu rodzin są w stanie dotrzeć wolontariusze i jak skuteczną, skrojoną dokładnie na miarę konkretnych potrzeb, mądrą pomoc są w stanie im zaproponować - zależy od tych, którzy wspierają program finansowo. Dzięki Tobie program działa, rozwija się.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż.