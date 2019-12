​W całej Polsce rusza Weekend Cudów - finał wyjątkowej akcji Szlachetnej Paczki. 7 i 8 grudnia do blisko 15 tys. rodzin trafiły najbardziej potrzebne produkty. Jak mówią organizatorzy - to jedno z najpiękniejszych świąt dobroczynności w Polsce.

W ramach Weekendu Cudów dedykowana pomoc trafi do ponad 14 500 rodzin i osób samotnych. / Materiały prasowe

Na tę chwilę wielu czekało od dawna. W ramach Weekendu Cudów dedykowana pomoc trafiła do ponad 14 500 rodzin i osób samotnych. Wolontariusze od tygodni pracowali w pocie czoła, by dotrzeć do najbardziej potrzebujących, a także, by zachęcić darczyńców do zaangażowania się w akcję.

To już 19. edycja akcji organizowanej przez Wiosnę. Szlachetna Paczka to jeden z największych programów społecznych w Polsce. Od 20 lat łączy on konkretnych ludzi z najbardziej potrzebującymi. Tylko w zeszłym roku w działania Paczki włączyło się ponad 635 tys. osób, a łączna wartość pomocy przekazanej rodzinom i osobom samotnym przekroczyła 47 mln zł.

Szlachetną Paczkę wspierają także media. W sobotę od rana w RMF FM mogliście usłyszeć relacje z magazynów w całej Polsce, a także wywiady z wolontariuszami i darczyńcami. Z kolei w telewizji TVN od godz. 14 w sobotę mogliście oglądać specjalną transmisję z Weekendu Cudów.

Pomoc dla pani Basi

Nasz dziennikarz Maciek Pałahicki pojechał razem z wolontariuszami do pani Basi. Jej mąż przed laty zmarł i kobieta wpadła w depresję. Narastające problemy doprowadziły ją do kryzysu bezdomności. Wiele lat mieszkała w schroniskach - w końcu udało się jej otrzymać mieszkanie socjalne.

Jeszcze kilka lat temu pani Basia podejmowała się różnych prac dorywczych, ale obecnie nie jest to możliwe - po przebytym udarze cierpi na padaczkę. Choruje też na miażdżycę i nadciśnienie. Utrzymuje się ze świadczeń socjalnych. Po opłaceniu kosztów mieszkania i wykupieniu leków (ok. 350 zł), na życie pozostaje jej nie więcej niż 430 zł.

Szlachetna Paczka trafiła do pani Danuty / Józef Polewka / RMF FM

Jestem naprawdę wdzięczna i aż mam łzy w oczach. Nie przypuszczałam, że ktoś mi w ten sposób pomoże - mówi w rozmowie z dziennikarzem radia RMF FM.



Darczyńcy Szlachetnej Paczki zapewnili pani Basi podstawowe wyposażenie mieszkania, jak talerze, sztućce, dywan czy środki czystości.

Reporter RMF FM, Maciej Pałahicki z wolontariuszami Szlachetnej Paczki u pani Basi Józef Polewka /RMF FM

Ponad 2 miliony Polaków w skrajnym ubóstwie

W porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w Polsce w skrajnym ubóstwie. Jest ich dziś ponad 2 mln. Ludzie ci balansują na granicy biologicznego przetrwania i mają problem z zaspokojeniem nawet najbardziej podstawowych potrzeb - czytamy w najnowszym Raporcie o Biedzie, corocznej publikacji przygotowywanej przez Szlachetną Paczkę.

Wideo youtube

Zatrważające dane dotyczą także sytuacji najmłodszych. W skrajnej biedzie dorasta w Polsce blisko pół miliona dzieci narażonych dodatkowo na tzw. biedę dziedziczoną. Niektórzy nie muszą popełniać błędów, by popaść w ubóstwo. Wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim czasie w nieodpowiednim miejscu - już w chwili urodzenia.

Przeczytaj pełną treść Raportu o Biedzie: www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/