W zeszłym roku 14 562 rodziny otrzymały pomoc w ramach Szlachetnej Paczki, a 1 650 dzieci, podopiecznych Akademii Przyszłości, miało możliwość uwierzyć w siebie. To wszystko dzięki 11 104 wolontariuszom, bez których mądra pomoc dla potrzebujących i systemowe wsparcie dzieci w wieku szkolnym nie byłyby możliwe. Po pandemi, w kryzysie, który już nas dotyka, programy takie jak Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości będą potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego potrzebujemy Ciebie.

/ materiały prasowe /

W całej Polsce w 633 rejonach Szlachetnej Paczki oraz 180 szkołach, w których mieściło się ponad 206 kolegiów Akademii Przyszłości, obecni byli SuperW. To wolontariusze obydwu programów, którzy zmieniali historie rodzin w potrzebie dzięki systemowym rozwiązaniom pomocy Paczki oraz Akademii.

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to jedne z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. W Szlachetnej Paczce dzięki mądrej pomocy rokrocznie dedykowane wsparcie - w postaci paczek, ale również spotkań i nawiązywanych relacji oraz poczucia, że są dla kogoś ważni - otrzymują tysiące rodzin i osób samotnych. Akademia Przyszłości skupia się na budowaniu pewności siebie wśród dzieci, które dotychczas nie rozwijały całego swojego potencjału. Wolontariusze-tutorzy pracują indywidualnie z podopiecznymi na cotygodniowych godzinnych spotkaniach, podczas których pomagają im przezwyciężać bariery na drodze do dorosłości i spełniania swoich marzeń.

Aby mądra pomoc mogła trafić do potrzebujących rodzin, a setki dzieci miały możliwość odzyskać wiarę w siebie, niezbędne jest zrekrutowanie na kolejne edycje programów łącznie ponad 12 tys. wolontariuszy w całej Polsce. O SuperW więcej informacji znajdziesz na www.szlachetnapaczka.pl/superw.

Naturalnie i przypadkowo

Dzięki wolontariatowi Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości życie zmienia się o 180 stopni, ale dla większości wolontariuszy jest to zmiana naturalna. Tak o swoich początkach w wolontariacie opowiada Ola: "Trzy lata temu totalnie przypadkowo trafiłam do Szlachetnej Paczki. W końcu, niepostrzeżenie, nadszedł Weekend Cudów. Zostały mi powierzone odpowiedzialniejsze zadania i to była ta chwila - wpadłam jak śliwka w kompot. Następną edycję byłam już liderką".

W paczkowym i akademiowym wolontariacie - jak przekonuje Ola - najistotniejsze jest to, że stajesz się ważną częścią społeczności w Twojej okolicy: "Skoro sama mam bzika na tym punkcie, czemu nie zarażać tym ludzi i nie wprowadzać ich w nasz cudowny paczkowy i akademiowy świat?"

Kim jest lider Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości? Dowiedz się!

/ materiały prasowe /

Kurs na wolontariat

"Początki były trudne" - wspomina Michał, wolontariusz Szlachetnej Paczki - "Pomaganie jednak daje dużo radości!"

Wolontariat to nie tylko projektowanie dobrych doświadczeń wśród potrzebujących, lecz również budowa siebie samego. Poprzez udział w mądrej pomocy wolontariusze zdobywają nowe kompetencje zawodowe, ucząc się: zarządzania projektami i ludźmi, planowania - i co chyba najważniejsze w dzisiejszych czasach - właściwego komunikowania, umiejętności porozumienia się z drugim człowiekiem. Mają szanse nawiązać nowe relacje i rozbudować sieć kontaktów, także zawodowych.

"Po 4 latach działania jako wolontariusz dziś jestem "promocyjnym świrem", realizując jednocześnie swoją pasję - kontaktuję się z dziennikarzami, biorę odpowiedzialność za nasze działania w nowych mediach" - kończy Michał.

Dla wielu pracodawców zaangażowanie społeczne jest ważnym wyróżnikiem kandydata. To wykorzystywanie swoich talentów, by zmieniać rzeczywistość na lepsze.

Co zrobić, by zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem Paczki bądź Akademii, wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Do wolontariatu zgłosić można się na stronie www.szlachetnapaczka.pl/superw - po wypełnieniu krótkiego formularza na chętnych czeka rozmowa z tymi, którzy będą czuwać nad ich przygodą z wolontariatem.

Kolejny krok to spotkanie wdrożeniowe w formie szkolenia, z uwagi na sytuację epidemiczną odbywające się online. Na końcu zostaje podpisanie niezbędnych dokumentów i włączenie się w mądrą pomoc. Co ważne, wszystkie działania obu programów społecznych będą dostosowane do obowiązujących obostrzeń, aby zadbać o zdrowie zarówno beneficjentów, jak i wolontariuszy.

Pomoc na teraz, wspomnienia na zawsze

"Jest coś, co najbardziej wspominam" - kontynuuje opowiadanie o swojej przygodzie ze Szlachetną Paczką Ola - "Gdy byłam podczas Weekendu Cudów u rodziny, dwaj chłopcy podeszli do mnie. Jeden malutką rączką złapał moją dłoń, drugi wręczył mi niewielką torebeczkę. Były tam dwie ozdoby choinkowe wykonane własnoręcznie oraz aniołek".

Szlachetna Paczka w 2019 roku połączyła ponad 620 tys. Polaków. Nie byłoby tego imponującego wyniku bez SuperW: tych, którzy łączą potrzebujących z darczyńcami - w innych warunkach niemających szans na spotkanie. A ze spotkań rodzą się wspomnienia takie jak Oli: "Parafrazując słowa ich mamy, miał on być moim aniołkiem, tak jak ja byłam ich. Tylko ja jedna wiem, co działo się wtedy we mnie. Wzruszenie, euforia, współczucie, podziw".

Ciągle trwa rekrutacja wolontariuszy na tegoroczne edycje Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Czas na zgłoszenie się jest jednak ograniczony. Historie podobne do opowieści Oli mogą stać się Twoim udziałem. Dzięki Tobie może zmienić się życie osób w potrzebie.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl/superw i zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości.