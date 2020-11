"​Do uprawiania himalaizmu potrzebne jest przede wszystkim partnerstwo, które przejawia się w tym, że mogę liczyć na drugiego człowieka. Można to przenieść na każdy grunt, każdą działalność: żeby umieć żyć w grupie" - mówi Krzysztof Wielicki, legenda polskiego i światowego himalaizmu, który wspólnie z Andrzejem Bargielem - skialpinistą, pierwszym człowiekiem w historii, który zjechał na nartach z K2, Kingą Baranowską - pierwszą Polką na trzech ośmiotysięcznikach Himalajów oraz ratownikami górskimi Grupy Podhalańskiej GOPR już po raz drugi włączył się w Szlachetną Paczkę. W tym roku himalaiści i ratownicy pomogą rodzinie pani Danusi.

Pani Danuta znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, straciła męża. Została sama z sześcioletnią córką - mówi Andrzej Bargiel.

Dla mnie osobiście najtrudniejsze w tej historii jest zmaganie się z chłodem. Pani Danucie i jej córce jest zwyczajnie zimno, nie mają w tym momencie możliwości, aby ogrzać swój dom w czasie zimy - dodaje Kinga Baranowska.

Mount Everest codzienności

Przed dwoma laty życie pani Danuty było takie, jakie sobie wymarzyła: dom w podgórskiej miejscowości, duże gospodarstwo, kochająca rodzina. Niestety, wszystko się zmieniło, gdy jej ukochany mąż nagle zmarł. Był to również ogromny cios dla ich 6-letniej córeczki, która bardzo przeżyła śmierć taty. Pani Danuta samotnie opiekuje się nie tylko córeczką, pomaga też starszej i schorowanej mamie, która mieszka w pobliżu.

Himalaiści i ratownicy górscy wiedzą, jak ważna jest możliwość liczenia na drugą osobę. Czasami jest to kwestia życia i śmierci. Jest jednak wielu potrzebujących, którzy są narażeni na podobne sytuacje w codziennym życiu. Do takich osób, często skrajnie biednych, balansujących na granicy przetrwania, docierają wolontariusze Szlachetnej Paczki.

Mam takie refleksje w związku z pomaganiem, którego doświadczałam wielokrotnie w górach. Chyba najważniejsze jest to, że kiedy doświadczymy pomocy ze strony innych, to zapada nam to głęboko w sercu. Wtedy też sami chcemy się dzielić tym, co mamy, z innymi. Zaczyna się dziać coś bardzo dobrego i o to chodzi - mówi Kinga Baranowska.

Mówi się, że alpinizm to nie góry, to ludzie, którzy tworzą to zjawisko w górach. Lina to jest fizyczny element, który nas łączy. Ale oprócz liny istnieje też partnerstwo psychiczne. Solidarność w górach jest, ale powinno być jej jeszcze więcej tu - więcej empatii i szacunku i miłości - mówi Krzysztof Wielicki.

Szczyt szczęścia? Opał na zimę

Jedną z rzeczy, którą zapewnią pani Danucie Ludzie Gór w ramach Szlachetnej Paczki, jest opał na zimę. Bez wsparcia kobieta nie byłaby w stanie zapewnić córeczce i sobie tak podstawowej potrzeby. Ciepły kąt podczas mrozów - coś, co dla wielu z nas jest oczywistością, dla pani Danuty stanowi w obecnej sytuacji szczęście.

Szczęście ma wiele wymiarów. Zawsze będą ludzie mniej lub bardziej szczęśliwi. Ale jest taki poziom, którego nie powinniśmy przekraczać. Ciepła woda. Czy to jest naprawdę takie wielkie oczekiwanie? To małe oczekiwanie, ale dla niektórych to już jest szczęście - mówi Krzysztof Wielicki.

Szlachetna Paczka już od 20 lat jest blisko tych, którzy mają mniej szczęścia. Wolontariusze jednego z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce każdego roku docierają do biedy niezawinionej, do osób, które mierzą się z trudną sytuacją w samotności, często z dala od wzroku i zainteresowania drugiego człowieka. W tej edycji wsparciem zostaną objęci nie tylko chorzy, niepełnosprawni, rodziny zmagające się z nagłym, nieszczęśliwym wypadkiem czy samotni seniorzy, ale także osoby szczególnie poszkodowane w wyniku pandemii.

Jestem dużym szczęściarzem, że mam wokół siebie ludzi, którym mogę ufać, na których mogę liczyć. Właśnie w takich kryzysowych sytuacjach mam świadomość, że ktoś mi pomoże - dodaje Wielicki.

Pomóż tym, którzy mają mniej szczęścia. Wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/ i wybierz rodzinę.

Być tam, gdzie z pomocą nie dotarł nikt inny

Himalaistów w przygotowaniu Szlachetnej Paczki wspierają także ratownicy górscy z Grupy Podhalańskiej GOPR.

- mówi Marek Ciaś, Naczelnik Podhalańskiej Grupy GOPR.

Ratownicy nie tylko przygotowują Paczkę dla jednej z rodzin, ale kolejny raz pomagają także dostarczyć paczki do osób, które mieszkają w trudno dostępnych miejscach. Docieranie do potrzebujących w najdalszych zakątkach kraju, tam, gdzie z pomocą nie dociera często nikt inny to także jedna z misji Szlachetnej Paczki. Mimo wyjątkowo trudnego roku Paczce udało się utworzyć aż 80 nowych rejonów pomocy na terenie całego kraju.

Pomyśl o tych, którym zabrakło szczęścia i pomóż Szlachetnej Paczce dotrzeć do potrzebujących w najbardziej odległych i trudnodostępnych rejonach kraju. Wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/.

Krzysztof Wielicki

Jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów i alpinistów. Razem z partnerem Leszkiem Cichym jako pierwsi ludzie zdobyli Mount Everest, najwyższą górę świata, zimą. To wydarzenie otworzyło nowy rozdział w światowym himalaizmie, ponieważ wcześniej utrzymywano, że zdobycie ośmiotysięczników zimą nie jest możliwe. Krzysztof Wielicki to piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.

Kinga Baranowska

Himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników. Pierwsza Polka na ośmiotysięcznikach Dhaulagiri, Manaslu i Kanczendzondze. Na wszystkie szczyty wspięła się bez używania dodatkowego tlenu. Pochodzi z Kaszub, ale bardzo kocha polskie góry, szczególnie Tatry.

Andrzej Bargiel

Skialpinista. Były rekordzista biegu na Elbrus i trzykrotny Mistrz Polski w skialpiniźmie. Od 2013 roku realizuje projekt Hic Sunt Leones - (łac., dosł. "tu są lwy"), w ramach którego organizuje narciarskie wyprawy wysokogórskie, których celem jest szybkościowe wejście, bez dodatkowego tlenu i zjazdy na nartach z najwyższych szczytów Ziemi. Pierwszy człowiek w historii, który zjechał na nartach z wierzchołków K2 oraz Broad Peak.