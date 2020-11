44 proc. – tyle rodzin z zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki otrzymało wsparcie z ramienia firm i instytucji. Bez Paczek przygotowywanych zespołowo - przez współpracowników, w grupie uczniów szkół czy studentów - nie udałoby się pomóc tysiącom rodzinom w potrzebie. W tym szczególnym roku, kiedy najsłabszym jest szczególnie trudno, wsparcie w ramach Szlachetnej Paczki jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Zaangażuj swoich znajomych i zrób Paczkę w paczce!

Szlachetną Paczkę najłatwiej przygotować w grupie, dzieląc się zadaniami i robieniem zakupów z innymi. W zeszłym roku wsparcie dla jednej rodziny przygotowywało nawet 35 osób. Bez Paczek organizowanych w firmach i instytucjach nie uda się pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują - zwłaszcza w tym wyjątkowo trudnym roku.

Przez ostatnie miesiące nauczyliśmy się: pracować zdalnie, świętować Wielkanoc na odległość z bliskimi, spotykać online wieczorem ze znajomymi, dbać o zaopatrzenie domu. Wierzymy, że w takiej formule możliwe jest też tworzenie przez darczyńców Szlachetnych Paczek. Co więcej - zaangażowanie w program może stać się dobrą okazją do odbudowania więzi osłabionych wielomiesięczną izolacją.

Wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/ i wybierz rodzinę, dla której wspólnie z przyjaciółmi, bliskimi, kolegami z pracy przygotujesz paczkę.

Bo z paczką w Paczce najlepiej!

Szlachetna Paczka nigdy nie była tylko pomocą materialną. Jest przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem, chwilą, w której paczkowe rodziny odzyskują nadzieję w zmianę na lepsze, czują się ważne. Zaangażowanie darczyńców zmienia los potrzebujących - ale również ich samych. Czytając historie rodzin paczkowych, zaczynamy inaczej patrzeć na to, co mamy, bardziej doceniać nasz bezpieczny i ciepły dom, rodzinę, zdrowie. Dostrzegamy, że mimo codziennych trudności mamy też wiele szczęścia i że warto się tym szczęściem dzielić, zwłaszcza z tymi, którzy mają go mniej. A razem możemy więcej!

Przygotowywanie Szlachetnej Paczki w gronie znajomych czy współpracowników to także niepowtarzalna okazja do integracji. Organizowanie dedykowanej pomocy, która będzie realnym wsparciem dla konkretnych osób wyzwala cudowną energię w grupie, co pozwala przełamać rutynę w pracy, szkole czy w domu, w którym wielu z nas jest zamkniętych od kilku miesięcy. Staje się inicjatywą, która mimo odległości przybliża nas do siebie, generując pozytywne emocje, których tak często nam brakuje - zwłaszcza w tym roku. Mimo okoliczności związanych z pandemią, wiemy, że Szlachetna Paczka nadal może zbliżać, być pretekstem do dobrego spotkania, nie tylko twarzą w twarz. Może być lekiem na izolację, osamotnienie i stres, jakie towarzyszą wszystkim w 2020 roku.

Jak przygotować Paczkę zespołowo, w swojej paczce?

Robiąc Szlachetną Paczkę zespołowo, możecie rozdzielać zadania na większą liczbę osób i dzięki temu łatwiej odpowiedzieć na potrzeby rodzin w trudnej sytuacji. Jak to zrobić? By zostać darczyńcą, trzeba wejść na stronę: https://www.szlachetnapaczka.pl/ i z dostępnych tam opisów wybrać rodzinę, której zdecydujecie się pomóc. Warto zwrócić uwagę na listę potrzeb i lokalizację - wybierzcie rodzinę, której potrzeby będziecie w stanie zrealizować i która mieszka blisko Was - gotową Paczkę trzeba bowiem dostarczyć do magazynu przypisanego lokalizacyjnie do potrzebujących.

W tym roku rekomendowaną formą przygotowywania Paczki w grupie jest utworzenie zbiórki, a następnie zakup potrzebnych artykułów i dostarczenie ich w grupie maksymalnie 3-4 osób do magazynu. Duże sprzęty można zamówić bezpośrednio na adres, z którego wolontariusze w Weekend Cudów będą rozwozić Paczki rodzinom. Przy dowozie można też skorzystać z usług firmy kurierskiej, która odbierze paczki spod wskazanego adresu. Pamiętajcie - zawsze macie do dyspozycji wolontariusza opiekującego się daną rodziną, który jest gotowy do udzielania wszelkich dodatkowych informacji czy wsparcia logistycznego. Wszystkie szczegóły dotyczące logistyki dostarczania paczek do magazynu należy koniecznie ustalić z wolontariuszem rodziny, do którego kontakt otrzymacie w e-mailu od Paczki.

Jak przygotować Paczkę zespołowo w 10 prostych krokach? Skorzystaj z konkretnych wskazówek: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-w-paczce.

Edycja inna niż wszystkie

Szlachetna Paczka dołożyła wszelkich starań, żeby tegoroczną formułę dostosować do przepisów sanitarnych i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i wolontariuszy. W konsultacjach z wirusologiem dr Tomaszem Dzieciątkowskim wypracowaliśmy procedury bezpieczeństwa, do których się stosujemy, organizując Szlachetną Paczkę w odpowiednim reżimie sanitarnym. Dynamicznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków i wytycznych.

Misją programu, który już od 20 lat łączy Polaków wokół idei mądrego pomagania, jest docieranie do nowych miejsc i osób, którym nie pomaga nikt inny. Mimo trudniejszych, pandemicznych warunków Szlachetna Paczka utworzyła w tym roku aż 93 nowe rejony pomocy.

Zrób Paczkę w paczce i pomóż najbardziej potrzebującym, którym zabrakło szczęścia: https://www.szlachetnapaczka.pl/.

Zobacz, jak zrobić to w swojej paczce prosto i bezpiecznie: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-w-paczce.