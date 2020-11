"W tym roku pomagamy rodzinie pani Małgorzaty i pana Jana" - mówi Robert Lewandowski, który razem z drużyną reprezentacji Polski po raz kolejny przygotowuje dedykowaną pomoc dla potrzebujących w ramach Szlachetnej Paczki. "W okresie pandemii ta pomoc jeszcze bardziej jest potrzebna. Każdy z nas musi się zmobilizować jeszcze bardziej" - podkreśla Grzegorz Krychowiak.

Prawdziwa miłość, ślub, dziecko - tym razem w życiu pani Małgorzaty wszystko miało być jak z bajki. I wtedy przyszła diagnoza. Nowonarodzony Dawidek cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice zaryzykowali wszystko, by zawalczyć o syna - przeprowadzili się za granicę na terapię eksperymentalną. Udało się, chłopiec zaczął jeść i poruszać rączkami. Wyjazd i leczenie zupełnie jednak zrujnowały finanse rodziny.

Po powrocie do Polski wpadli w finansowe problemy, ale co ważne - cały czas są razem i wspierają się nawzajem. Działają jak drużyna - dodaje Robert Lewandowski.

Zobacz wideo z tegorocznej Szlachetnej Paczki reprezentacji Polski. I pomóż na www.szlachetnapaczka.pl.

"Szlachetna Paczka jest dla nas ważną tradycją"

Piłkarze reprezentacji Polski to jedni z najwierniejszych kibiców - Szlachetnej Paczki. Są drużyną nie tylko na boisku - od lat zespołowo wspierają tych, którym brakuje szczęścia. W tym roku Szlachetna Paczka jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, dlatego - mimo przeciwności związanych z pandemią - sportowcy po raz kolejny angażują się w pomoc.

Szlachetna Paczka jest ważną tradycją dla nas, reprezentantów - mówi Wojciech Szczęsny. Myślę, że pomagać należy nie pomimo ciężkich czasów, ale przede wszystkim dlatego, że są ciężkie czasy. Im cięższe czasy, tym bardziej ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, powinni i muszą pomagać osobom słabszym - dodaje.

Pomaganie jest dla nas bardzo istotne, zwłaszcza w tym roku, gdzie jest wiele problemów, wiele spraw, które prawdopodobnie nie poszły po myśli ze względu na epidemię - mówi Łukasz Fabiański. Przede wszystkim w takim momencie my jako reprezentanci jesteśmy świadomi tego, że przede wszystkim musimy pomagać. I starać się też dodawać swoimi czynami dużo nadziei i otuchy tym, którzy tego potrzebują - podkreśla.

Kontynuuj lub rozpocznij w gronie swoich bliskich okołoświąteczną tradycję przygotowania Szlachetnej Paczki. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Ty też możesz dołączyć do drużyny Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka już od 20 lat pomaga tym, którzy zmagają się z trudną, niezawinioną sytuacją. Tegoroczna edycja jest szczególna - wsparcie trafi bowiem zarówno do osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnościami, jak i do tych, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku pandemii. Wśród potrzebujących są też całe rodziny, które ledwo wiążą koniec z końcem, jednej z nich pomogą w tym roku nasi piłkarze.

Bycie reprezentantem Polski nie oznacza tylko gry na boisku, ale godne reprezentowanie całego naszego kraju i dawanie dobrego przykładu - podkreśla Wojciech Szczęsny.

Musicie wiedzieć, że my - osoby, które Was wspierają - jesteśmy z Wami. Możecie czuć nasze wsparcie na Waszych plecach - mówi w kierunku potrzebujących Bartosz Bereszyński.

Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc materialna. To przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem, chwila, w której zatrzymujemy się, by poznać historię potrzebujących. Wybranie rodziny ze strony Szlachetnej Paczki, zorganizowanie potrzebnych rzeczy i dowóz do wskazanego magazynu to coś więcej, niż jednorazowe wsparcie materialne. Paczkowe rodziny, które w tzw. Weekend Cudów otrzymują za pośrednictwem wolontariuszy pakunki od darczyńców, odzyskują nadzieję w zmianę na lepsze, mogą poczuć się - często pierwszy raz od bardzo dawna - ważne i zauważone.

Biorę udział w Szlachetnej Paczce już od dłuższego czasu, co roku. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronę Szlachetnej Paczki, gdzie można w bardzo łatwy sposób pomóc potrzebującym - dodaje Bartosz Bereszyński.

Dołącz do drużyny Szlachetnej Paczki i jak piłkarze reprezentacji Polski pomagaj tym, którzy mają mniej szczęścia. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.