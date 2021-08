Trwa akcja "Pomagam, bo...", której celem jest zainspirowanie Polaków do udziału w wolontariacie obu programów. Po to, aby kolejne edycje Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości mogły się odbyć, a pomoc dotrzeć do potrzebujących rodzin i dzieci, które w siebie nie wierzą, potrzeba ponad 14 tysięcy wolontariuszy.

Ola, była stewardessa, marzy o tym, by zostać wedding plannerem, a Mateusz to zagorzały fan Marvela. Mirek trudni się z kolei rolnictwem, które traktuje jak "misję żywienia świata". Mają różne pasje, doświadczenia i zajęcia, łączy ich jedno - pomaganie. By zostać wolontariuszem Paczki czy Akademii, trzeba wysyłać zgłoszenie za pośrednictwem strony www.superw.pl.

Oddajemy głos naszym wolontariuszom, którzy najlepiej opowiedzą o motywacjach, jakie skłaniają ich do pomocy na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin ze Szlachetnej Paczki i dzieci z Akademii Przyszłości, które w siebie nie wierzą. Bohaterów naszej akcji łączy nie tylko chęć niesienia mądrej, bezinteresownej pomocy. Wszyscy zgodnie podkreślają, że udział w wolontariacie przynosi korzyści także dla nich - daje siłę, radość i poczucie realnego wpływu na życie innych. Wielu z nas bardzo tego potrzebuje, zwłaszcza teraz, po miesiącach walki z pandemią, trudnymi emocjami i bezradnością. W Paczce i Akademii granica między dawaniem, a otrzymywaniem bardzo szybko się zaciera - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Paczkę i Akademię.

Pomagają, bo to daje im siłę

To było w kilka lat temu, w grudniu. Wyszłam na spacer i zobaczyłam uśmiechniętych ludzi, którzy przenosili pięknie zapakowane prezenty z samochodu do wielkiej sali. Nie widziałam, o co chodzi. Zapytałam i okazało się, że to Wolontariusze Szlachetnej Paczki, że trwa Weekend Cudów, a te prezenty są w drodze do rodzin w potrzebie. Bardzo mnie to zaintrygowało, najbardziej ludzie. Biło od nich coś, co nie dawało mi spokoju - mówi w jednym z reportaży Teresa, studentka fizjoterapii i wieloletnia wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Na dedykowanej akcji stronie www.pomagam-bo.pl można poznać krótkie, inspirujące historie osób, które zdecydowały się opowiedzieć o swoich motywacjach i zmianach, jakie zaszły w ich życiu dzięki udziałowi w Szlachetnej Paczce czy Akademii Przyszłości. Organizatorzy postawili na różne formaty przekazu treści - na stronie można znaleźć zarówno miniatury reporterskie, jak materiały wideo czy fotoreportaże.

Zależało mi na tym, żeby zaangażować się na dłużej i żeby przekonać się, czy mogę się sprawdzić w zupełnie nowej roli, spożytkować to, czego się dotąd nauczyłam, być dla kogoś wsparciem. A Akademia działa właśnie w ten sposób - przez kilka miesięcy regularnie spotykasz się z uczniem na indywidualnych zajęciach, jesteś tylko dla niego, wspólnie pracujecie nad tym, z czym ma problem - mówi Ola, wolontariuszka Akademii Przyszłości i jedna z bohaterek prowadzonej akcji.

Nietuzinkowe, wzruszające, zabawne - historie wolontariuszy prezentowane w ramach akcji "Pomagam, bo..." mają stać się zachętą do wstąpienia w szeregi Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości. Do wolontariatu może zgłosić się każdy. Chętni otrzymają niezbędne wsparcie od organizacji - wezmą udział w szkoleniu oraz otrzymają niezbędne materiały, by już niebawem móc zmienić czyjeś życie na lepsze. By kolejne edycje obu programów mogły się odbyć, potrzeba ponad 14 tysięcy wolontariuszy - z całej Polski.

Wolontariat to propozycja dla tych, którzy chcą nieść mądrą pomoc rodzinom z Paczki czy wspierać w budowaniu pewności siebie dzieci z Akademii Przyszłości. To także propozycja dla osób, które potrzebują odskoczni, zajęcia dającego poczucie wpływu, lepsze samopoczucie i siłę.

Wolontariat to najważniejsze doświadczenie w moim życiu, ukształtował mnie i nie mam wątpliwości, że gdyby nie Paczka, nie byłabym tu, gdzie jestem. A to jest wspaniałe miejsce! - zachęca Ania, jedna z bohaterek akcji.

