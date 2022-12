"W tenisie najważniejsze jest, żeby uzyskać jak największą liczbę punktów, jak najszybciej. Ale w Szlachetniej Paczce dążymy do czegoś innego. Tutaj najważniejszą liczbą jest zero. Nie zostawmy bez wsparcia żadnej rodziny w potrzebie!" - mówi Iga Świątek, która już po raz trzeci organizuje Szlachetną Paczkę dla wybranej rodziny. Zero na liczniku Szlachetnej Paczki, o które w tym roku gra także Iga, oznacza, że wszystkie rodziny włączone do programu otrzymają pomoc. "Pomóżmy Szlachetnej Paczce, osiągnąć najlepszy wynik. Wejdźmy na www.szlachetnapaczka.pl i wyzerujmy licznik rodzin potrzebujących pomocy" - dopinguje tenisistka.