Jeszcze kilkaset rodzin ze Szlachetnej Paczki czeka na swoich darczyńców. Do piątku, 15 grudnia każdy może zaangażować się w Szlachetną Paczkę i sprawić, żeby potrzebujący otrzymali pomoc, spokojne święta i nadzieję na dużo więcej. "Nie zostawiajmy ich bez wsparcia. Razem możemy zrobić dużo dobrego jeszcze przed świętami. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Myślisz, że te kilka dni, a nawet jeden dzień to za mało na zorganizowanie paczki? Pamiętaj: dla potrzebujących rodzin lepiej jest dostarczyć pomoc późno niż wcale, a można to zrobić nawet na ostatnią chwilę" - przekonują organizatorzy Paczki.

/ Materiały prasowe

Ponad 16 tys. rodzin otrzyma pomoc, ale kilkaset wciąż na nią czeka. To ostatnia chwila. Nie czekaj. Razem możemy zrobić dużo dobrego jeszcze przed świętami.

Czy Paczkę można zrobić na ostatnią chwilę? Tak. Nie chcemy zostawić ani jednej rodziny bez pomocy. Nie może być tak, że ktoś przed świętami nie zostanie wybrany i będzie miał nie tylko smutne święta, ale też świadomość, że nikt mu nie chciał pomóc. Jeśli zastanawiacie się, jak długo przygotowuje się Paczkę, to wiedzcie, że te codzienne rzeczy, jak środki czystości czy żywność możecie kupić za rogiem. Natomiast te większe rzeczy można kupić nawet 17 grudnia, wtedy będzie niedziela handlowa. I jeszcze jedno: gdy wybieracie rodzinę, dostajecie numer telefonu do wolontariusza, który może Wam doradzić, jak paczkę przygotować. I co ważne, wielkogabarytowe rzeczy można dostarczyć po Weekendzie Cudów - zachęca do pomocy Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki i dodaje:

Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc materialna. To też emocje i wzruszenia. Do 15 grudnia wybierzcie rodzinę na www.szlachetnapaczka.pl . Taką rodzinę, jak pani Agnieszka, która jest bardzo samotna. Porusza się na wózku i od 4 lat nie wychodzi na zewnątrz. Jej oknem na świat, jest okno w jej mieszkaniu. Przychodzi do niej klika razy w tygodniu opiekunka z MOPS-u. To jedyna osoba, z którą rozmawia. Gdy przyszli do niej wolontariusze, powiedziała, że to już rozświetliło jej życie. Dlatego, że przyszły inne osoby, które chciały z nią rozmawiać i miały na to czas. Usiadły przy stole, wypiły herbatę, posłuchały jej historii i obejrzały z nią stare zdjęcia. O to właśnie chodzi w Szlachetnej Paczce, o spotkanie człowieka z człowiekiem. Bez pomocy materialnej pani Agnieszka nie da sobie rady. Bardzo niewiele je, bardzo oszczędza, nie ma telewizora, nie ma radia, czyli możliwości posłuchania głosu człowieka. Wolontariusze obiecali, że będą ją odwiedzać, ale i Ty możesz jej pomóc".

Przeczytaj historie potrzebujących rodzin na www.szlachetnapaczka.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Rodzinę możesz wybrać do 15 grudnia.

Rodziny Szlachetnej Paczki wciąż czekają

Wolontariusze Szlachetnej Paczki dotarli w tym roku do tysięcy rodzin, które na co dzień zmagają się z bardzo podstawowymi problemami: brakiem bezpieczeństwa, pustką w lodówce, chłodem, samotnością.

Razem z zapasem żywności i detergentów, ciepłymi ubraniami, kuchenką gazową, której od dawna brakowało czy garnkami rodziny dostają dużo więcej: wsparcie emocjonalne i poczucie, że nie są same ze swoimi problemami. Zbliżają się święta - czas spokoju, spotkań z najbliższymi, łapania oddechu od codzienności. Każdy z nas może sprawić, żeby był również taki dla potrzebujących ze Szlachetnej Paczki.

Jedną z rodzin, które wciąż czekają na pomoc, jest rodzina pani Agnieszki. To heroska, która samotnie wychowuje gromadkę dzieci. Odeszła od przemocowego męża, choć decyzja nie była łatwa, dzieci dają jej siłę do walki o lepsze życie. Najważniejsze, że mamy siebie - mówią. Na spokojniejsze życie, nie tylko od święta, pozwoli im kuchenka gazowa, na której pani Agnieszka będzie mogła przygotowywać dzieciom ciepłe posiłki. Ta, którą mają, często nie działa.

Nie zostawiajmy bez wsparcia żadnej potrzebującej rodziny. Razem możemy zrobić dużo dobrego jeszcze przed świętami. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zobacz, jak możesz pomóc.

Lepiej późno niż wcale

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć rodzinę ze Szlachetnej Paczki, ale zastanawia się, czy zdąży skompletować pomoc - niech ma na uwadze, że dla potrzebujących rodzin lepiej jest dostarczyć pomoc późno niż wcale, a można to zrobić nawet na ostatnią chwilę. Dzięki Tobie rodziny, których wciąż nikt nie wybrał, mogą otrzymać pilną pomoc i nadzieję.

Warto wiedzieć:

· paczkowe rodziny w większości potrzebują naprawdę podstawowych artykułów, takich jak trwała żywność czy środki czystości, które łatwo można kupić w pobliskim sklepie lub zamówić online z dostawą do domu i dostarczyć do magazynu Szlachetnej Paczki 16-17 grudnia w tzw. Weekendu Cudów, skąd przez ręce wolontariuszy trafią do rodzin. Najważniejsze jest spełnienie trzech podstawowych potrzeb z opisu rodziny (ale większość darczyńców spełnia też pozostałe potrzeby), który znajduje się na stronie www.szlachetnapaczka.pl.

· na przygotowanie paczki wystarczy jeden dzień. Najbliższa niedziela jest też dniem handlowym, co może ułatwić przygotowanie paczki na ostatnią chwilę. Jeśli w paczce powinny znaleźć się bardziej specjalistyczne lub duże przedmioty, można je dostarczyć w późniejszym terminie - można to spokojnie zaplanować z wolontariuszem, który opiekuje się daną rodziną. Ważne, żeby ta pomoc dotarła do potrzebujących, a wraz z nią poczucie, że jest ktoś, kto interesuje się ich losem.

· pomaganie z Paczką jest proste. Składa się z trzech kroków: zakupy, pakowanie i transport do wskazanego magazynu Paczki. Wolontariusz Szlachetnej Paczki, opiekujący się wybraną rodziną, wspiera darczyńcę na każdym kroku. Na stronie https://www.szlachetnapaczka.pl/paczka-last-minute/ znajduje się też zestaw porad i pomocnych narzędzi. Można również zadzwonić na infolinię Szlachetnej Paczki: (+48) 12 333 78 00, która czynna jest 7 dni w tygodniu, w godz. 9:00-18:00.

Najważniejsze, żeby wszystkie rodziny w potrzebie znalazły swoich darczyńców, a dostarczona pomoc przyniosła im ulgę na czas świąt i nadzieję na lepsze życie.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl , wybierz rodzinę z najbliższej okolicy i pomagaj!