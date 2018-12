"Na przełomie listopada i grudnia zawsze rezerwujemy czas dla Paczki. Nie ma nawet takiej możliwości, żebyśmy nie wybrały rodziny. Ustawiamy pod to nasze kalendarze" - powiedziały krakowskie tenisistki. Agnieszka Radwańska, która przed kilkoma dniami ogłosiła zakończenie swojej wspaniałej, długoletniej kariery sportowej, wspólnie z siostrą , Urszulą, przygotowały pomoc dla dwóch z potrzebujących rodzin, których historie znajdują się w bazie na stronie www.szlachetnapaczka.pl.

Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska / Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej, przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Coroczna tradycja

Dla nas udział w Szlachetnej Paczce to już tradycja - powiedziała Urszula Radwańska. Tak szczerze, to nie wyobrażam sobie bez tego świąt. Zawsze jesteśmy z Agnieszką chętne, zwarte i gotowe do tego, żeby pomóc tym, którzy tego naprawdę potrzebują - podkreśla.

"Dla nas udział w Szlachetnej Paczce to już tradycja" / Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Agnieszka dodała, że choć w Szlachetnej Paczce biorą udział już od tak dawna, co roku są w równym stopniu zaangażowane, a wybór rodziny wywołuje w nich wielkie emocje. Zawsze wkładamy to całe serce. Czy robiłyśmy to za pierwszym razem, czy za trzecim, czy za siódmym. Nic się nie zmieniło. Pomoc jest tak samo potrzebna - powiedziała polska tenisistka wszech czasów.

Rodzina to jest siła

Urszula Radwańska podkreśliła, jak ważne jest wsparcie, na jakie - szczególnie w trudnych chwilach - można liczyć ze strony rodziny. Kiedy dwa lata temu długo chorowałam i nie mogłam trenować, obecność i pomoc bliskich były dla mnie nie do przecenienia. Tylko dzięki nim wierzyłam, że jeszcze wrócę na kort - wyznała krakowianka. Wiemy jak trudną sytuację mają rodziny włączone do Szlachetnej Paczki. Mamy nadzieję, że nasza pomoc choć trochę im ulży w codziennych problemach - mówi "Usia".

Wiemy jak trudną sytuację mają rodziny włączone do Szlachetnej Paczki. Mamy nadzieję, że nasza pomoc choć trochę im ulży w codziennych problemach / Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Tenisistki złożyły też życzenia świąteczne dla wszystkich rodzin oczekujących na paczki. Niech te święta dadzą wam takiego pozytywnego kopa na cały kolejny rok! I życzymy wam dużo uśmiechu. Niech ten kolejny rok będzie lepszy niż poprzedni - mówią.

Weekend cudów już za tydzień

Pomoc przygotowana przez Agnieszkę i Ulę Radwańskie, podobnie jak przez wszystkich innych darczyńców Szlachetnej Paczki, trafi do potrzebujących rodzin w Weekend Cudów, 8-9 grudnia, gdy w całej Polsce odbędzie się finał XVIII edycji projektu. Przez dwa dni darczyńcy będą dostarczać paczki z pomocą do magazynów, a wolontariusze rozwiozą je do tysięcy domów. To kulminacyjny moment projektu, ale nie jego koniec. Szlachetna Paczka działa przez cały rok, a wolontariusze pracują z rodzinami nad tym, by trwale poprawić ich sytuację, pomagając im samodzielnie radzić sobie z trudnościami. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl wciąż można nie tylko wybrać rodzinę, dla której przygotujemy paczkę z pomocą, ale również wesprzeć Paczkę bezpośrednią wpłatą.