Trwa Weekend Cudów, a to oznacza, że 16-17 grudnia wolontariusze Szlachetnej Paczki przekażą rodzinom pomoc przygotowaną przez darczyńców. W tym roku Paczki dotrą do ponad 17 tys. rodzin. Podczas Weekendu Cudów potrzebujący otrzymują nie tylko wsparcie materialne, ale także odzyskują nadzieję i czują, że są dla kogoś ważni. To czas pełen emocji, wzruszeń i radości. Możemy go przeżywać wspólnie – dzięki transmisjom live, które poprowadzi Ewa Drzyzga.

/ Materiały prasowe To nie jest łatwy rok, ale w czas świąteczny wchodzimy z nową nadzieją. Niezliczoną ilość razy w tym roku słyszałam, że komuś jest zimno, ktoś niedojada. Inflacja, wzrost cen energii i podstawowych produktów sprawił, że wielu z nas wybiera ciepło lub pełny talerz, a leki są w sferze marzeń. Gdzie w tym nadzieja? Są osoby, dla których wyciągnięcie ręki do kogoś w trudnej sytuacji jest oczywiste. Wiedzą, że każdy gest ma znaczenie. Wsparcie materialne i idące za tym wsparcie emocjonalne, duchowe, wiara, że warto się dzielić jest znów budująca, łącząca - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę. Joanna Sadzik zapowiada Weekend Cudów Szlachetnej Paczki Szlachetna Paczka / Materiały prasowe Rodziny ze Szlachetnej Paczki Dzięki darczyńcom i wolontariuszom Szlachetnej Paczki w domach tysięcy potrzebujących rodzin - właśnie teraz dzieją się cuda, którym towarzyszą spokój, nadzieja i radość. W tym roku wśród uśmiechniętych rodzin, które przyjmują paczki przywiezione przez wolontariuszy, jest samotna pani Miriam. Seniorka otrzymała upragnioną pralkę, dzięki której już nie będzie musiała prać ręcznie. Z kolei 23-letnia pani Ania, która od 2 lat jest rodziną zastępczą dla swojego młodszego brata, poczuje w mieszkaniu ciepło - pierwszy raz podczas tej zimy. W jej Paczce znalazł się m.in. elektryczny grzejniki i gruba kołdra. Wśród obdarowanych jest też 8-letnia Oliwka z rodzicami i siostrą. Dziewczynka jest osobą niskorosłą. Wózek, który otrzymała, umożliwi jej samodzielne poruszanie się. Wcześniej rodziców nie było na niego stać. Pomoc Szlachetnej Paczki dotrze też do 30-letniego pana Karola. Mężczyzna będąc w technikum, przeżył udar i wylew, co spowodowało paraliż oraz utratę wzroku. Dzisiaj otrzymał urządzenie rehabilitacyjne, dzięki któremu będzie mógł ćwiczyć w domu z pomocą rodziców. "To jest coś więcej niż maszyna. Odzyskałem marzenie, że kiedyś stanę na własnych nogach". Te i tysiące innych rodzin nie są już pozostawione same z problemami, mogą mieć spokojne święta i nadzieję na zmianę. Właśnie dlatego w Szlachetnej Paczce ten czas nazywany jest Weekendem Cudów. "Tego inflacja i drożyzna nas nie pozbawiły" "Za nami rok, który nie był najłatwiejszy. Okazuje się jednak, że jest coś, czego inflacja czy drożyzna nas nie pozbawiły. To wspólne działanie, niesienie wsparcia potrzebującym i radość, która płynie z jednoczenia się w pomaganiu" - przekonują organizatorzy Szlachetnej Paczki. Razem ze Szlachetną Paczką darczyńcy i wolontariusze zrobili dużo dobrego dla tych, którzy mają najmniej. Efekt? Wpływ na czyjeś życie i zmiana jego historii, które stają się najlepszym prezentem, jaki można podarować - również samym sobie. Bo pomaganie, zwłaszcza jeśli robione jest z przyjaciółmi i bliskimi, daje poczucie sprawczości i niezwykłą radość. Nadal można być częścią Weekendu Cudów Nadal każdy z nas może stać się częścią Weekendu Cudów i pomóc, wspierając Szlachetną Paczkę wpłatą. Każda złotówka zasili machinę dobra, uruchomi szereg działań i pozwoli Paczce pracować nad kolejną edycją programu. To od wpłacających zależy, jak duża będzie skala jej działania. Dzięki wpłacie Paczka może pracować cały rok, rozwijać się, docierać w nowe rejony, odkrywając biedę, do której jeszcze nikt nie dotarł. Nadal każdy z nas może też wesprzeć dzieci, którym pomaga Akademia Przyszłości. To program społeczny, który tak jak Szlachetna Paczka organizowany jest przez Stowarzyszenie WIOSNA. W programie są dzieci, które nie wierzą w siebie. Ich niska samoocena i brak świadomości własnego potencjału przekładają się na problemy z budowaniem relacji, rozwojem emocjonalnym, nauką. Dzięki wsparciu Akademii Przyszłości, Szlachetna Paczka kiedyś nie będzie potrzebna, bo dzieci, które są pewne siebie, mają większe szanse na to, żeby w przyszłości poradzić sobie w życiu. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Joanna Sadzik: Wciąż możesz pomóc! Szlachetna Paczka / Materiały prasowe Weekend Cudów live Przez cały weekend relacje z tego wydarzenia można śledzić w mediach. 16 grudnia o godz. 15:00 odbędzie się pierwsza transmisja LIVE w mediach społecznościowych Szlachetnej Paczki, o 18:00 drugi LIVE będzie transmitowany dodatkowo na rmf24.pl i onet.pl. Prowadzącą jest Ewa Drzyzga. Wejdź na szlachetnapaczka.pl i wesprzyj Szlachetną Paczkę lub dziecko z Akademii Przyszłości, które nie wierzy w siebie. Zobacz również: Dziś finał akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski". Zapraszamy do Krakowa!

