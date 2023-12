Lotnisko Kraków Airport, jako pierwszy port regionalny w Polsce, obsłużyło w tym roku 9-milionowego pasażera - przekazał prezes spółki Radosław Włoszek. Obiekt poinformował, kto jest tym pasażerem.

Jak podkreślił szef lotniska Radosław Włoszek na specjalnej uroczystości związanej z powitaniem 9-milionowego pasażera, "tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jako pierwszy port regionalny w Polsce, osiągnęliśmy historyczny wynik - dzisiaj obsłużyliśmy 9-milionowego pasażera".

W ocenie Włoszka liczba obsłużonych pasażerów w tym roku świadczy o tym, że "odbudowany został rynek po pandemii i to jest najważniejsze".

Cały czas pracujemy nad siatką połączeń na przyszły rok, dzięki której - jak pokazują prognozy - przekroczymy barierę 10 milionów pasażerów - zapowiedział prezes krakowskiego lotniska.

Kto został 9-milionowym pasażerem?

9-milionowy pasażer został powitany w piątek podczas uroczystości w terminalu krakowskiego lotniska. Okazała się nim być pani Edyta z Krakowa, która wraz z synem Mikołajem wylatywała do Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W nagrodę otrzymała okolicznościowe upominki.

Co nowego w 2024 roku?

Wśród nowości na przyszły rok prezes lotniska wymienił nowe połączenie do Wilna i przywrócenie lotów do Brukseli. Każde połączenie jest ważne, nie tylko otwieranie nowych czy przywracanie już kiedyś działających, ale także wzrost częstotliwości - to pokazuje potencjał gospodarczy Krakowa, że biznes chce podróżować do Krakowa i Małopolski, bo to dzisiaj ważny kierunek gospodarczy w Europie - zaznaczył Włoszek.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W 2022 r. z usług lotniska skorzystało blisko 7,4 mln pasażerów - był to drugi wynik w jego historii. Rekord na poziomie 8,4 mln podróżnych ustanowiono w ostatnim przed pandemią 2019 r.

W obowiązującym obecnie zimowym rozkładzie lotów lotnisko posiada 125 połączeń do 32 krajów oferowanych przez 22 linie lotnicze.