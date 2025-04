Wielkanoc to dla chrześcijan nie tylko czas wielkiej radości i świętowania, ale przede wszystkim okres głębokiej refleksji i duchowego przygotowania. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową, to droga, która prowadzi wiernych przez ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa, aż do jego zmartwychwstania.

Grób Pański w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej, zdj. archiwalne / Marian Zubrzycki / PAP

Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Ten dzień przypomina o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy.

W Niedzielę Palmową kościoły wypełniają się wiernymi niosącymi barwne palemki, które są błogosławione podczas mszy. Ozdobne palmy mają nie tylko znaczenie symboliczne, ale i praktyczne - popiół z ich spalenia zostanie użyty w następnym roku podczas Środy Popielcowej.

Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa: Czas nauczania i przygotowań

Chociaż te dni nie są obchodzone w Kościele poprzez specjalne nabożeństwa, mają one wielkie znaczenie duchowe. To czas, kiedy Chrystus nauczał w Jerozolimie, a wierni przygotowują się do nadchodzących świąt, porządkując swoje domy i serca.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne - zaczyna się ono od Mszy Wieczerzy Pańskiej.

Chrześcijanie wspominają Ostatnią Wieczerzę oraz ustanowienie przez Chrystusa sakramentów - Eucharystii i kapłaństwa. Tego dnia w kościołach gasną wieczne lampki. Cichną także dzwony - zastępowane są przez klekotanie kołatek.

Liturgia Wielkiego Czwartku jest pełna niezwykłych symboli, nieobecnych w czasie innych mszy świętych w ciągu roku. Wśród nich jest obrzęd obmycia nóg, który przypomina nam o geście Jezusa wobec dwunastu apostołów. Obrzęd ten wywodzi się z czasów średniowiecznych, kiedy to biskupi i królowie obmywali w Wielki Czwartek nogi 12 biednym, czyniąc to na znak pokory.

Wielki Piątek

To dzień pełen zadumy i żałoby, kiedy to chrześcijanie wspominają śmierć Jezusa na krzyżu. O godzinie 15:00 odbywa się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, podczas której wierni rozważają 14 stacji. Wieczorem w kościołach odprawiana jest liturgia wielkopiątkowa. Centralnym jej punktem jest adoracja krzyża. Ostatnim etapem uroczystości jest procesja do Grobu Pańskiego.

Wielki Piątek to również czas ścisłego postu, kiedy to wierni ograniczają spożycie pokarmów i powstrzymują się od jedzenia mięsa. Post ścisły obowiązuje katolikow powyżej 14. roku życia.

Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyne dwa dni w roku liturgicznym, kiedy nie jest sprawowana Eucharystia.

Wielka Sobota

Wielka Sobota to dzień oczekiwania na Zmartwychwstanie. To czas, kiedy w kościołach odbywa się poświęcenie pokarmów, które wierni przynoszą w koszyczkach. Jest to również okazja do ostatnich przygotowań przed Niedzielą Zmartwychwstania.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to kulminacyjny punkt Wielkiego Tygodnia, kiedy to świętuje się zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem.

Ten dzień to najważniejsze święto w życiu duchowym chrześcijan.



Wielkanoc rozpoczyna się uroczystą mszą rezurekcyjną, odprawianą o świcie.