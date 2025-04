Tradycji stało się zadość. Ruben Enaje został przybity do krzyża w ramach rekonstrukcji ukrzyżowania Jezusa Chrystusa w wiosce San Pedro Cutud na Filipinach. Mężczyzna brał udział w wielkopiątkowej tradycji po raz 36. Oprócz niego do krzyży przybito dwie inne osoby.

Trzy osoby przybite do krzyża na Filipinach w ramach obchodów Wielkiego Piątku / TED ALJIBE / AFP / East News

Ruben Enaje, mieszkaniec Filipin, został przybity do krzyża w ramach rekonstrukcji ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.

Oprócz niego do krzyży przybito jeszcze dwie inne osoby.

Aktorzy przebrani za rzymskich żołnierzy użyli kilkucentymetrowych gwoździ do przybicia mężczyzn do krzyży, a ich ciała podtrzymywano za pomocą lin i pasów tkaniny.

Praktyka ta - według uczestników - ma na celu pokutę, oczyszczenie z grzechów, leczenie chorób lub spełnienie życzeń.

Kościół katolicki odradza tę praktykę, wskazując na modlitwę i szczere pokuty jako wystarczające formy upamiętnienia Wielkiego Postu.

Jak relacjonuje agencja Reutera, na miejsce przybyły setki Filipińczyków oraz zagranicznych turystów.

Aktorzy przebrani za rzymskich żołnierzy wbili w dłonie mężczyzn kilkucentymetrowe gwoździe. Za pomocą lin oraz pasów tkaniny podtrzymywano ich ciała, aby unieść je na drewnianych krzyżach.

Pierwsze pięć sekund było bardzo bolesne. W miarę upływu czasu i krwi ciało drętwieje i mogę dłużej pozostać na krzyżu - powiedział w wywiadzie 64-letni Enaje, który na co dzień pracuje jako cieśla i malarz szyldów.

Wierzą, że to pomoże im oczyścić się z grzechów

Rytuał ukrzyżowania stanowi część obrzędów Wielkiego Tygodnia na Filipinach. W tym czasie wielu wyznawców bierze udział w procesjach biczowników, podczas których chłoszczą sobie plecy bambusowymi biczami w celu pokuty i zadośćuczynienia.

Niektórzy wierzą, że praktyka ta pomoże im oczyścić się z grzechów, wyleczyć choroby, a nawet spełnić życzenia.

Stanowisko Kościoła

Kościół katolicki odradza tę praktykę, twierdząc, że modlitwy i szczera pokuta wystarczają do upamiętnienia Wielkiego Postu. Filipińskie ministerstwo zdrowia zaapelowało do biczowników, by używali wyłącznie zdezynfekowanych biczów, unikając w ten sposób zakażenia, oraz aby dokładnie przemyli rany wodą z mydłem.

Około 80 proc. ze 110 mln mieszkańców Filipin identyfikuje się jako katolicy.