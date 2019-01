Filip Gruszecki, licealista z Krakowa, wraz z grupą pielgrzymów z Polski uczestniczy w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Do redakcji RMF FM dotarła jego kolejna relacja z ŚDM. Poniżej cytujemy jego list.

Co sprawia, że każde ŚDM są wyjątkowe? Na pewno to, że w każdym kraju kultura inaczej opowiada o świecie, a natura pokazuje inne jego aspekty. Warto zastanowić się, jakie atrakcje oferuje Panama pielgrzymom i turystom, by zrozumieć urok tegorocznego spotkania młodych.

Panama. Światowe Dni Młodzieży / Bienvenido Velasco / PAP

Pielgrzymi z Polski opowiedzieli mi o kilku miejscach, które odwiedzili w Panamie.

Widzieliśmy Kanał Panamski, a także byliśmy w jego muzeum. Mówi się, że łączy on obie Ameryki, cały świat i jest to symbol tego, że tak jak kanał, Panama i jej mieszkańcy będą łączyć wszystkich ludzi - opowiada Kasia z Krakowa.

Kanał Panamski jest jedną z najważniejszych dróg morskich na świecie, pozwala oszczędzić tysiące kilometrów drogi morskiej. Przy jego budowie w latach 1904-1914 zginęło 25 tys. robotników, a aż 20 tys. zachorowało na malarie i febrę, dlatego jest to również pomnik i grobowiec - miejsce, które skłania do refleksji nad ceną postępu i bezwzględnością minionego wieku.

/ fot. Filip Gruszecki /

Inna zapytana grupa wspomniała dwie wycieczki, wizytę w wiosce Indian i wyprawę do dżungli.

Dżungla, cała przyroda w Panamie dla nas Europejczyków jest bardzo ciekawa. Pełna ogromnych liści, kolorowych papug i małp skaczących po drzewach. Z pewnością można tutaj podziwiać piękno stworzenia - wyznaje Paweł z Myślenic. Może właśnie poznanie natury jest kluczem do dobrego przeżycia spotkania młodych? W końcu pokochać można coś co się zna.

Wioska Indiańska jest czymś niesamowitym. Ciężko sobie wyobrazić jak żyją, jakie mają zwyczaje dopóki się ich nie zobaczy na własne oczy. Do tej pory nie wiedziałem, jak ogromne mogą być różnice kulturowe między ludźmi - mówi Paweł. Różnice kulturowe nie przeszkadzają w gościnie "obcych" nawet podczas wydarzeń religijnych. Przypominamy, że w ostatni poniedziałek grupa pielgrzymów z Polski została ugoszczona w panamskiej synagodze.

Na młodzież czeka bardzo wiele atrakcji - podziwianie przyrody, poznawanie historii, kultury i oczywiście zabawa z roztańczonymi grupami z Panamy i całej Ameryki Łacińskiej. Wszystkie te atrakcje nie przysłaniają, a pomagają w osiągnięciu głównego celu podróży, czyli spotkania z papieżem, bliźnimi i Jezusem.

/ fot. Filip Gruszecki /

