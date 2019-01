Poniżej list Filipa Gruszeckiego licealisty z Krakowa, który wraz z grupą pielgrzymów z Polski uczestniczy w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.

/ fot. Filip Gruszecki /

Pielgrzymi z Polski śpią w panamskiej synagodze

Światowe Dni Młodzieży od zawsze zaskakiwały i inspirowały. Pielgrzymi z całego świata dawali świadectwo braterstwa i wspólnoty, a gospodarze gościnności. Nie inaczej jest tym razem. Jednak nie tylko chrześcijanie stali się gospodarzami. Wsparcie i wielkie serce okazał pielgrzymom z Polski rabin Gustavo Kraselnik, otwierając dla nich drzwi synagogi.

"Jesteśmy dumni i bardzo szczęśliwi przyjmując 50 pielgrzymów z Polski do naszej synagogi. Jest to owoc długiej współpracy z pobliską parafią św. Łukasza, której chcieliśmy pomóc" - mówił rabin Gustavo Kraselnik.

Kilka miesięcy temu, podczas spotkania organizacyjnego dostaliśmy informacje czego się spodziewać. Mieliśmy spać w szkole, u rodzin albo sióstr zakonnych. Jednak główny koordynator grupy "Pomyśl: Panama" kilka tygodni przed wyjazdem otrzymał maila od parafii św. Łukasza w Panama City, iż część grupy będzie zakwaterowana w synagodze, ponieważ rabin zaoferował pomoc.

Lecieliśmy z Amsterdamu. Wylądowaliśmy w San Jose w Kostaryce i potem autokarem dojechaliśmy do miejscowości Los Santos w Panamie. Nasza grupa głównie studenci z Krakowa, członkowie dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego "Beczka" oraz młodzież z całej Polski.

Panama oferuje piękno natury jak mało który kraj. Mam okazję podziwiać piękne lasy, wzgórza i plaże. Udało mi się też przeżyć mszę na pięknej wyspie na Ocenie Spokojnym niedaleko wybrzeża.

Słońce na tej szerokości geograficznej potrafi opalić, a nawet spalić, jak zrobiło z większością naszej grupy.

Zmiana czasu i temperatury, długie dystanse są męczące. Jednak dlatego tym bardziej cieszę się z przyjęcia przez wspólnotę naszych starszych braci w wierze.

Na nasze powitanie czekali przed zastawionym stołem między innymi ambasador Izraela i Argentyny w Panamie oraz ks. biskup Jan Piotrowski.

/ fot. Filip Gruszecki /

"Jako ambasador Izraela, Ziemi Świętej czuję się bardzo związany z tym wydarzeniem" - podczas przemówienia ogłosił ambasador Izraela w Panamie.

To najstarsza i zarazem jedyna synagoga w całej Panamie (ufundowana w 1876 roku), która gości młodzież podczas takiego wydarzenia.

"Jesteśmy przyjęci bardzo życzliwie. Bardzo cieszę się jako ksiądz, jako misjonarz, zakonnik, że nasi bracia otwierają swoje serca i domy dla nas i że możemy mieszkać pod jednym dachem. Jest to cudowne, że podczas tak ważnego wydarzenia są łamane bariery i pogłębia się dialog między religiami i kulturami" - mówił ks. Karol Tomczyk.

Dni Młodych to nauka wypływająca ze spotkania z papieżem i innymi ludźmi. To wspaniałe, że również wyznawcy innych religii dadzą pielgrzymom świadectwo miłości i otwartości, które dotrze do Polski.

/ fot. Filip Gruszecki /