W kilkudziesięciu miastach w Polsce odbywają się kolejne protesty Strajku Kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne. Największy z nich odbywa się w Warszawie. Policyjne radiowozy - otoczone kordonem funkcjonariuszy - zablokowały jezdnię na ul. Marszałkowskiej.

Kolumna protestujących w Warszawie ryszyła z Ronda Dmowskiego - ulicą Marszałkowską - w strone placu Konstytucji.

Trudno policzyć ile osób przyszło na tę demonstrację, ale frekwencja na pewno jest dużo mniejsza niż na poprzednich protestach w tym samym miejscu. To jest maksymalnie kilka tysięcy osób, często mocno rozporoszonych - informuje reporter RMF FM.

Na miejscu jest policja, która zablokowała ulicę Marszałkowską - a więc dojście do placu Konstytucji. Organizatorzy apelowali do demonstrantów, by ci omijali funkcjonariuszy chodnikiem. Dalej uczestnicy ruszyli w obranym wcześniej kierunku.



Na początku protestu funkcjonariusze informowali, że zgromadzenie nie zostało zgłoszone. Apelowali o rozejście się. Uczestnicy odpowiadali policji, że "mają prawo protestować". Gdy protest ruszył, policja apelowała do uczestników, by poruszali się chodnikiem, a nie środkiem jezdni oraz po torowisku tramwajowym.



Sobotni protest odbywa się pod hasłem "Warszawa Niepodległa - W imię matki, córki, siostry" i związany jest z 102. rocznicą uzyskania praw wyborczych przez kobiety.

Nie po to wywalczyłyśmy sobie ponad wiek temu prawa obywatelskie, by teraz pozwalać rządzącym odbierać sobie prawa człowieka - podkreślają organizatorzy strajku.



Uczestnicy demonstracji mają ze sobą transparenty z hasłami, takimi jak "Każda wolna Polka to dla PiS-u demolka", "Wywalczyłyśmy prawa wyborcze, wywalczymy prawa pracownicze".



Protestujących wspierają motocykliści i kierowcy samochodów, którzy okleili pojazdy logo "Strajku Kobiet"

Kilkaset osób protestuje też w m.in. Krakowie. Strajkujący zebrali sie na Rynku Podgórskim, a następnie przeszli pod kurię przy ul. Franciszkańskiej. Protest trwa w innych miastach wojewódzkich - m.in. w takich jak Poznań, Łódź czy Gdańsk, ale orgnizatorzy zapowiedzieli też akcje m.in. w Sosnowcu, Polkowicach, Ełku czy Gołdapi.



ARTYKUŁ JEST W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Masowe protesty w całej Polsce trwają od 22 października i są wyrazem sprzeciwem wobec zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Wywołało je orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Głównym inicjatorem akcji protestacyjnych jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.