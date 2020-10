"Za protesty na polskich ulicach odpowiada polski rząd i Trybunał Konstytucyjny" – mówi w rozmowie z brukselską korespondentką RMF FM Evelyn Regner, szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. "Tego ataku na kobiety i ich zdrowie nie można zignorować, mimo że żyjemy w pandemii" – dodaje.

Uczestnicy środowego protestu przed siedzibą Ordo Iuris w Warszawie / Jakub Rutka / RMF FM

Regner stwierdziła, że groźby ze strony liderów Prawa i Sprawiedliwości są częścią szerszej strategii podważania praw kobiet i osób LGBTI. Zamiast jednoczyć podzielone społeczeństwo, wciąż dodają oliwy do ognia i wykluczają określone grupy ludzi - oceniła w rozmowie z RMF FM.

To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest przeciwko podstawowym prawom człowieka, przeciwko podstawowym prawom kobiet - oceniła szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego, odnosząc się do decyzji TK ws. aborcji, która wywołała uliczne protesty.

Regner przekazała wyrazy poparcia i solidarności manifestującym. Przypomniała, że jej komisja pracuje nad rezolucją, która zostanie poddana pod głosowanie na najbliższej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Głos ws. protestów, które odbywają się w Polsce, zabrała w środę także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Postęp trudno osiągnąć, ale łatwo go stracić. Silne prawa kobiet to atut i osiągnięcie, z którego Europa musi być dumna. Powinniśmy iść do przodu, a nie do tyłu" - napisała na Twitterze. "Cofanie się nie jest opcją dla kontynentu, który chce wygrać przyszłość" - dodała.