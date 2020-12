Polski Związek Narciarski poinformował, że jeśli biało-czerwoni będą mieli negatywne wyniki kolejnych testów na koronawirusa, to zostaną dopuszczeni do startu w dzisiejszym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

Dawid Kubacki i Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

"Czekamy na wyniki kolejnych badań naszej reprezentacji. Jeżeli wszyscy członkowie kadry narodowej otrzymają negatywne wyniki testu, to jutro nasi skoczkowie rozpoczną rywalizację w 69. TCS w Oberstdorfie" - napisano wczoraj wieczorem na Twitterze związku.

Wieczorem o godz. 21:00 odbyło się nadzwyczajne spotkanie kapitanów reprezentacji. W jego trakcie zatwierdzono nowy program dzisiejszej rywalizacji. Zostanie on zastosowany, jeśli wszyscy członkowie polskiej ekipy będą mieć negatywne wyniki testów.

Jeżeli wyniki będą negatywne, to o godz. 14:30 odbędzie się seria treningowa, tylko z udziałem Polaków, o godz. 15 seria próbna, a o godz. 16:30 rozpocznie się konkurs. W przypadku zakażenia w polskiej ekipie, będzie obowiązywał stary program - o 15 seria próbna, a o 16:30 konkurs.



Klemens Murańka w niedzielę miał pozytywny wynik testu, wczoraj - negatywny

Polaków nie dopuszczano do startu we wczorajszych kwalifikacjach, gdyż w niedzielę pozytywny wynik testu na Covid-19 miał Klemens Murańka. Wczorajsze badanie tego zawodnika dało jednak rezultat negatywny. Wszyscy inni członkowie kadry mieli negatywne wyniki.



Kwalifikacje wyłoniły pary, w których będzie się toczyła rywalizacja. W przypadku powrotu biało-czerwonych do gry, kwalifikacje zostaną anulowane i konkurs nie odbędzie się w systemie KO, tylko tradycyjnym z udziałem wszystkich zawodników.



Oprócz Murańki, w siedmioosobowej polskiej kadrze na TCS znaleźli się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, triumfator poprzedniej edycji Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot.



Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) przed startem sezonu nie przygotowała żadnych procedur odnośnie dopuszczania do startu reprezentacji, w przypadku pozytywnego wyniku testu któregoś z jej członków. W efekcie obowiązują przepisy kraju, w którym akurat odbywają się zawody. Z powodu zakażenia wcześniej wykluczono m.in. Austriaków z jednego z konkursów w fińskiej Ruce, a Szwajcarów z mistrzostw świata w lotach w Planicy.



Po wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, kolejna runda TCS odbędzie się 31 grudnia - 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen, a później skoczkowie przeniosą się do Austrii na zawody w Innsbrucku 2-3 stycznia oraz Bischofshofen 5-6 stycznia. W szerokim gronie faworytów wymieniani są m.in. Stoch i Żyła.

