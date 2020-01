Ponownie sześciu Polaków powalczy dzisiaj w pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titisee-Neustadt. Sobotnie zawody wygrał w wielkim stylu Dawid Kubacki, który w obu seriach oddał najdalsze skoki.

Dawid Kubacki podczas sobotniego konkursu PŚ w Titisee-Neustadt / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Poza Kubackim na Hochfirstschanze zobaczymy dzisiaj również Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła, Stefana Hulę i Macieja Kota.

W sobotnich zawodach tylko trzech skoczków z tego grona - Kubacki, Stoch i Żyła - wywalczyło awans do drugiej serii. W finale nie wystąpili natomiast Zniszczoł, który w pierwszej rundzie skoków wylądował na 126. metrze, Hula, który uzyskał 123,5 m, i Kot, który skoczył zaledwie 118 m.

Kamil Stoch w ostatecznym rozrachunku uplasował się na ósmej pozycji, a Piotr Żyła był dziewiąty.

Skocznię w Titisee-Neustadt zdominował natomiast tego dnia Dawid Kubacki, który oddał dwa fenomenalne skoki.

Najpierw poszybował na 140,5 m, co było najdłuższą odległością tej odsłony zawodów.

Później - jak zauważa Onet - po raz kolejny udowodnił, że "psychika na pewno nie jest jego słabą stroną". "Ba, nie będzie żadną przesadą, jeśli ktoś powie, że Dawid posiadł instynkt killera i jeśli otwiera się przed nim szansa na świetny wynik, bezwzględnie ją wykorzystuje" - komentuje portal.

W drugiej serii Kubacki jeszcze poprawił odległość: skoczył 141 m i pewnie zwyciężył w konkursie.

Podium uzupełnili Austriak Stefan Kraft i Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Nie tylko o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Dzisiaj, podobnie jak w sobotę, gra toczyć się będzie na Hochfirstschanze nie tylko o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata: wszystko za sprawą miniturnieju Titisee-Neustadt Five. Organizatorzy niemieckich zawodów, chcąc je uatrakcyjnić, wprowadzili dodatkową klasyfikację, której zwycięzca otrzyma 25 tysięcy euro. Do miniturnieju zaliczanych jest pięć ocenianych skoków, czyli jeden z kwalifikacji oraz cztery z sobotniego i niedzielnego konkursu PŚ.

Po trzech skokach liderem cyklu jest Kobayashi, który zgromadził 426,9 pkt. 5,7 pkt traci do niego drugi w tej klasyfikacji Kubacki (421,2 pkt), a na trzeciej pozycji - ze stratą 9,7 pkt - plasuje się Niemiec Stephan Leyhe (417,2 pkt).

Piotr Żyła jest dziesiąty, a na 14. miejscu sklasyfikowany jest Kamil Stoch.

Pierwsza seria dzisiejszego konkursu w Titisee-Neustadt zaplanowana jest na 15:15.