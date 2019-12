Puchar Świata w skokach narciarskich wraca do Saksonii! Skoczkowie ponownie zawitają do Klingenthal po trzech latach nieobecności. Położona tuż przy granicy z Czechami miejscowość będzie gościć skoczków, którzy wezmą udział w konkursach drużynowym i indywidualnym. Klingenthal dobrze kojarzy się przede wszystkim Polakom. To tam trzy lata temu po raz pierwszy wygrali konkurs drużynowy. Czy powrót na lubianą skocznię będzie okazją do skoku formy, której chyba brakuje na początku sezonu?

