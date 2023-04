Słoweniec Timi Zajc o 0,1 punktu wyprzedził swojego rodaka Anże Laniska i wygrał pasjonujący konkurs w Planicy, gdzie zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach. Trzecie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft. 14. był Piotr Żyła. Triumf w klasyfikacji generalnej PŚ już wcześniej zapewnił sobie Norweg Halvor Egner Granerud, a czwarte miejsce zajął nieobecny w Planicy Dawid Kubacki.

Timi Zajc / Grzegorz Momot / PAP

Lanisek skoczył 239,5 oraz 242 m i łącznie w obu seriach otrzymał od sędziów siedem not "20". Na półmetku Słoweniec prowadził, ale ostatecznie przegrał o włos z Zajcem, który latał na 232,5 i 234 m.

Trzeci w konkursie był Austriak Stefan Kraft (238,5 i 235 m), który również zgarnął kilka "20" od sędziów. Ostatecznie to Kraft zwyciężył w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach, a także w cyklu Planica 7.

Dalekie loty Polaków, Zniszczoł z rekordem

Najlepszym Polakiem w konkursie okazał się Piotr Żyła, który popisał się w finale lotem na 241,5 m. W pierwszej serii wylądował o 20 metrów bliżej. Ostatecznie był 14.

Po pierwszym skoku Żyła zajmował 18. miejsce ex aequo z Kamilem Stochem. Stoch zaczął od skoku na 216 m, ale w finale pofrunął na 231,5 i również on został obdarowany przez sędziów czterema notami po 20 punktów, co dało mu łącznie 15. miejsce.

17. lokatę zajął Aleksander Zniszczoł, który fruwał na 226 i 235,5 m i ponownie pobił swój rekord życiowy.

Paweł Wąsek skoczył 216 oraz 198,5 m i zajął 28. lokatę.

W finałowym konkursie sezonu tradycyjnie udział wzięło 30 zawodników z czołówki klasyfikacji generalnej. Brakowało m.in. Dawida Kubackiego, który nie dokończył sezonu z powodu choroby żony. Dzisiaj Kubacki przekazał nowe informacje o stanie zdrowia małżonki.

Kryształowa Kula dla Graneruda

Triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata już wcześniej zapewnił sobie - po raz drugi w karierze - Norweg Halvor Egner Granerud. Za jego plecami finiszowali Austriak Stefan Kraft, Słoweniec Anże Lanisek oraz Dawid Kubacki.

Puchar Narodów - czyli rywalizację drużynową - wygrali w tym sezonie Austriacy, wyprzedzając Norwegię, Słowenię i Polskę.

W klasyfikacji PŚ w lotach Kraft wyprzedził Graneruda i Laniska, a siódmy był Żyła.

W cyklu Planica 7 również najlepszy okazał się Kraft, a za nim byli Lanisek i Zajc. Żyła zajął siódmą lokatę.